ماذا بعد حرب الناقلات «فأيّ الفريقين أحق بالأمن انْ كنتم تعلمون …!؟

مهمّ

خاصة أنه لم يأتِ على ذكر أيّ ملفّ ثانٍ كملف الصواريخ الحربية التي يطلق عليها بالأجنبي، الباليستية ولا موضوع نفوذ إيران في غرب آسيا الشرق الأوسط ، والأهمّ من ذلك أنه لم يذكر إسرائيل ولا أمنها ومصالحها إطلاقاً