The Palestinians have not yet reached Damascus … What are they waiting for? الفلسطينيّون لم يصلوا بعد إلى دمشق… فماذا ينتظرون؟

The Author ended his Article saying:

Hamas and Abbas and his PA are facing:

Hamas’ chief of international relations, Moussa Abu Marzouq, told Sputnik News Agency

Abu Marzouk knows that Syria, which Hamas has stabbed in the back, will not tolerate and will not establish any relationship with Hamas unless it apologizes to Syria publicly and severs its relations with the brothers of demons and their supporters in Qatar and Turkey.

In the below video the Abu Hypocrites when claimed that Mishael raised the flag by mistake.

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