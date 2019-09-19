الأخبار: السعودية انقذونا، اليمن انتصرنا

Posted on September 19, 2019 by martyrashrakat

اليمن يهزّ عالم البترودولار

يرتفع التوتر في المنطقة، في ضوء التصعيد الكلامي من كل الأطراف. وفيما كانت الرياض تكثّف جهودها، التي لم تقنع كثيرين، لوضع إيران في دائرة الاتهام بهجوم «أرامكو»، وبالتالي استدراج ردّ عسكري أميركي، كان دونالد ترامب يؤكد للجميع أن رأيه لم يتغيّر، وأن الحرب في آخر خياراته، مكتفياً بالردود الدبلوماسية والعقوبات، كما أكد أمس، فيما كشف وزير خارجيته من السعودية عن مسعى لإنشاء تحالف يضمّ أوروبيين وعرباً لـ«ردع إيران»

صور الأسلحة صحيحة والهجوم انطلق من 3 مواقع: مصدر عسكري يفنّد لـ«الأخبار» مؤتمر وزارة الدفاع السعودية

يرتفع التوتر في المنطقة، في ضوء التصعيد الكلامي من كل الأطراف. وفيما كانت الرياض تكثّف جهودها، التي لم تقنع كثيرين، لوضع إيران في دائرة الاتهام بهجوم «أرامكو»، وبالتالي استدراج ردّ عسكري أميركي، كان…

الأخبار

انتصرت صنعاء

فتح اليمنيون، بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن سائر مظلومي العالم، وبوصفهم أحد أضلاع المحور المقاوم، بتسديدتهم الدقيقة والصائبة شكلاً ومضموناً، الباب واسعاً على تغيير نوعي في معادلات المنطقة…

نجيب نصر الله

روسيا الرابح الأكبر

إذا كان ثمة رابح أكبر حتى الآن من سياسات إدارة دونالد ترامب العدوانية الحمقاء، فهو بلا شك روسيا. منذ وصول الرئيس الأميركي وفريقه إلى السلطة، حذر الكثير من الخبراء والمحللين من خطورة توجهاته في ميدان…

وليد شرارة

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Filed under: Ansarullah, GCC, Iran, Saudia, USA, Yemen | Tagged: |

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