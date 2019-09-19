الأخبار: السعودية انقذونا، اليمن انتصرنا

اليمن يهزّ عالم البترودولار
يرتفع التوتر في المنطقة، في ضوء التصعيد الكلامي من كل الأطراف. وفيما كانت الرياض تكثّف جهودها، التي لم تقنع كثيرين، لوضع إيران في دائرة الاتهام بهجوم «أرامكو»، وبالتالي استدراج ردّ عسكري أميركي، كان دونالد ترامب يؤكد للجميع أن رأيه لم يتغيّر، وأن الحرب في آخر خياراته، مكتفياً بالردود الدبلوماسية والعقوبات، كما أكد أمس، فيما كشف وزير خارجيته من السعودية عن مسعى لإنشاء تحالف يضمّ أوروبيين وعرباً لـ«ردع إيران»
صور الأسلحة صحيحة والهجوم انطلق من 3 مواقع: مصدر عسكري يفنّد لـ«الأخبار» مؤتمر وزارة الدفاع السعودية
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Filed under: Ansarullah, GCC, Iran, Saudia, USA, Yemen | Tagged: The axis of defeated |
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