الجيش السوري يدخل منبج ويعلن التقدم لمواجهة العدوان التركي

٦٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

فيما أفادت مراسلة الميادين في سوريا بدخول الجيش السوري إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأن انتشار الجيش في منبج بدأ انطلاقاً من قريتي الجاموس ووريدة مع مواصلة الانتشار على الحدود.