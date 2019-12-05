تظاهرات في بغداد دعماً لسلمية الاحتجاجات ورفضاً للتدخلات الأميركية والإسرائيلية.

٢٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وفي كربلاء أصيب عدد منالمتظاهرين وسط المدينة خلال اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية.