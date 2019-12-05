تظاهرات في بغداد دعماً لسلمية الاحتجاجات ورفضاً للتدخلات الأميركية والإسرائيلية

Posted on December 5, 2019 by martyrashrakat

الميادين نت

تظاهرات في العاصمة العراقية دعماً لسلمية الاحتجاجات ورفضاً للتدخلات الاميركية والإسرائيلية ، ومراسل الميادين يفيد بانطلاق عملية كبرى للحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية لملاحقة فلول داعش غرب صحراء الأنبار.

تظاهرات في بغداد دعماً لسلمية الاحتجاجات ورفضاً للتدخلات الأميركية والإسرائيلية.

شهد العاصمة العراقية بغداد تظاهرات تحت شعار: دعمُ خيار التظاهر السلمي، ودعوة لطرد المخربين، وأيضاً دعوة لطرد المخربين ورفضاً للتدخلات الاميركية والإسرائيلية.

المتظاهرون توجهوا صوب ساحة التحرير انطلاقاً من شارع  فلسطين والحبيبية والشعب ورفعوا لافتات دعم للمرجع الديني السيد علي السيستاني ورددُوا هُتافات بيعة لاسمه.

Oula Abdallah@OulaAbdallah1

من ساحة التحرير في بغداد.. حشود العراقيين اليوم من المحافظات العراقية دعماً للمرجعية

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٢٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وفي كربلاء أصيب عدد منالمتظاهرين وسط المدينة خلال اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية.

مصدر طبّي في دائرة صحة كربلاء قال إن قوات مكافحة الشغب استخدمت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية من أجل تفريق المتظاهرين.

بالتوازي، أفاد مراسل الميادين بانطلاق عملية كبرى للحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية لملاحقة فلول داعش غرب صحراء الأنبار.

وأحبط الحشد هجوماً شنّه تنظيم داعش على نقطة أمنية في أطراف قرية البو بكر على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

كما شنّ مسلّحو التنظيم هجوماً على أحد أفواج قوات البيشمركة في كولجو بكردستان العراق حيث تصدّت لهم القواتُ وأحبطت الهجوم الذي اودى بحياة اثنين من البيشمركة.

 

  • تظاهرات في بغداد دعماً لسلمية الاحتجاجات ورفضاً للتدخلات الأميركية والإسرائيلية

تظاهرات في بغداد دعماً لسلمية الاحتجاجات ورفضاً للتدخلات الأميركية والإسرائيلية

تظاهرات في بغداد دعماً لسلمية الاحتجاجات ورفضاً للتدخلات الأميركية والإسرائيلية

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Filed under: IRAQ, ISIS | Tagged: , , , , , , |

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