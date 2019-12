Palestinians in Hebron’s Neighborhood Suffer Incessant Attacks by Settlers, Soldiers

Posted on by martyrashrakat

Source

Residents of the souther Hebron neighborhood of al-Harika have suffered incessant soldier and military-backed settler harassment ever since the settlement of Kiryat Arba was built next door in 1972. In five months this year, we documented five such attacks. These and other cases previously documented by B’Tselem illustrate how fragile, exposed and unpredictable life is in the neighborhood. The intolerable living conditions created by Israel’s policy drive Palestinians to abandon homes and businesses in the neighborhood.

For more videos, click link: https://www.btselem.org/video/2019112…

שגרת כיבוש: תושבי שכונת אל-חריקה שבחברון סובלים יומם ולילה מתקיפות של מתנחלים וחיילים שכונת אל-חריקה נמצאת בחלקו הדרומי של מרכז העיר חברון (אזור H2) וגרים בה כ-3,000 תושבים פלסטינים. מאז הקמתה של ההתנחלות קריית ארבע בצמוד אליה בשנת 1972, סובלים תושבי אל-חריקה מהתנכלויות בלתי פוסקות של מתנחלים בחסות הצבא ושל חיילים. בחודשים יולי-נובמבר השנה תיעדנו חמש מהתקיפות הללו. אלה, כמו-גם מקרים שתיעד בצלם לאורך השנים מעידים עד כמה שבריריים, חשופים, ולא צפויים, הפכו חייהם של הפלסטינים בשכונה. מדיניותה של ישראל יוצרת מציאות חיים מייאשת ובלתי אפשרית עבורם וכך מובילה לנטישה של בתים ובתי עסק פלסטיניים. לסרטונים נוספים, לחץ על הקישור : https://www.btselem.org/hebrew/video/… روتين الاحتلال: سكّان حيّ الحريقة في الخليل يعانون ليلًا نهارًا من اعتداءات المستوطنين والجنود

