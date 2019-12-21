وفاة المفكر السوري محمد شحرور The death of the Syrian thinker Muhammad Shahrour

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بروكار برس – أبو ظبي

توفي المفكر السوري الدكتور محمد شحرور (80 عاماً) اليوم السبت في أبو ظبي وسينقل جثمانه إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة.

أصدر عددا كبيرا من الكتب البحثية منها:

(الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة) عام 1990.

(الدولة والمجتمع) عام 1994.

(الإسلام والإيمان – منظومة القيم) عام 1996.

(تجفيف منابع الإرهاب) عام 2008.

(الدين والسلطة – قراءة معاصرة للحاكمية) عام 2014.

(الإسلام والإيمان – منظومة القيم) عام 2014

(فقه المرأة – نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي) عام 2015

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Filed under: Islam, Quranic Islam | Tagged: Mohamed Shahrour |