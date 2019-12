Three Million Homes Delivered by Maduro’s Social Program in Venezuela

Posted on by martyrashrakat

December 28, 2019

Arabi Souri

The Venezuelan Social Program launched in 2011 by late President Hugo Chavez and continued by Nicolas Maduro has achieved its 2019 goal by delivering 3 million units.

President Maduro announced in a tweet:

Nicolás Maduro✔@NicolasMaduro

¡Hermoso Momento! Hoy #26Dic cumplimos con la meta fijada por nuestro Comandante Chávez: construir 3 millones de viviendas para la alegría y la felicidad del pueblo venezolano. Bendito sea el día en que nació la #GMVV que va rumbo a las 5 millones de viviendas y mucho más.

“What a beautiful moment! On Dec. 26 we met the goal set by our Commander Chavez: to build 3 million dwellings for the joy and happiness of the Venezuelan people. Blessed is the day the Venezuelan Great Housing Mission (GMVV) was born, which aims to deliver 5 million homes and much more.”

Besides the oil reserves, Venezuela has that makes the US interested in exporting its ‘export version of democracy’, the social policies of this country are what makes the junta in the decision making positions of the USA and their puppet politicians mad. And now they have a real estate developer to manipulate in the White House.

The 2020 goal of the Venezuelan social program is to deliver an additional 500,000 units and by 2025 to complete 5 million units. Meanwhile, the US-installed fake president puppet Guido is pushing for the privatization of the state’s assets, in other words, to sell the properties of the Venezuelan people cheap to the same ever greedy junta in control of the West.

Imagine the country under the severe blockade and sanctions by the US and its stooges is building for its people affordable housing, what is the excuse for the super-rich and superpower countries not to do so? Ask your politicians.

Syria is another example, I’ve shared here a couple of times updates on the affordable housing program by the Syrian government, even under the vicious war of terror waged by the US and stooges all over the country, the Syrian Housing Program built 40,000 units during the war!

Housing is a basic human need for every human being, and it comes immediately after food, health, security, and electrical power and these are the main sectors the US and its stooges target in their economic and cross-border terrorism and wars. They’re helped in these wars by the corrupt officials in neighboring countries who fail to deliver the basics to their people.

El informe en español:

El Programa Social Venezolano lanzado en 2011 por el fallecido presidente Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro ha logrado su objetivo para 2019 al entregar 3 millones de unidades.

Además de las reservas de petróleo, Venezuela tiene que hace que los Estados Unidos estén interesados ​​en exportar su “versión de exportación de la democracia”, las políticas sociales de este país son lo que enloquece a la junta en la toma de decisiones de los Estados Unidos y sus políticos títeres. Y ahora tienen un desarrollador de bienes raíces para manipular en la Casa Blanca.

El objetivo para 2020 del programa social venezolano es entregar 500,000 unidades adicionales y para 2025 completar 5 millones de unidades. Mientras tanto, el falso presidente títere instalado por Estados Unidos, Guido, está presionando para la privatización de los activos del estado, en otras palabras, para vender las propiedades del pueblo venezolano a bajo precio a la misma junta codiciosa que controla Occidente.

Imagínese que el país bajo el severo bloqueo y las sanciones de los EE. UU. Y sus secuaces está construyendo viviendas asequibles para su pueblo, ¿cuál es la excusa para que los países súper ricos y superpotencias no lo hagan? Pregúntale a tus políticos.



Siria es otro ejemplo, he compartido aquí un par de actualizaciones sobre el programa de vivienda asequible del gobierno sirio, incluso bajo la cruel guerra de terror librada por los EE. UU. Y los títeres en todo el país, el Programa de Vivienda Sirio construyó 40,000 unidades ¡durante la guerra!

La vivienda es una necesidad humana básica para todos los seres humanos, y viene inmediatamente después de la alimentación, la salud, la seguridad y la energía eléctrica, y estos son los principales sectores a los que se dirigen los EE. UU. Y sus secuaces en su terrorismo y guerras económicas y transfronterizas. Son ayudados en estas guerras por los funcionarios corruptos en los países vecinos que no pueden entregar lo básico a su pueblo.

