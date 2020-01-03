مباشر | استشهاد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس

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بن جدو: نحن أمام قرار حرب ومواجهة من قبل الإدارة الأميركية

الميادين نت

استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي، ومراسل الميادين ينفي صحة الأنباء التي تتحدث عن اعتقال شخصيات فصائلية عراقية من قبل القوات الأميركية، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي يقول “إننا سننتقم انتقاماً شديداً وقوياً من أميركا على قتلها سليماني”.

أفاد مراسل الميادين باستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

وأفاد مراسلنا باستشهاد محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات هيئة الحشد الشعبي في العدوان، وأوضح أن قصفاً وهمياً نفّذ بصواريخ كاتيوشا استهدف موقعاً عسكرياً في محيط مطار بغداد، وأن طائرات مروحية أميركية نفذت غارات في محيط مطار بغداد عقب سماع اصوات قصف وهمي للصواريخ، في وقتٍ قالت معلومات للميادين إن مراقبة الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي كانت عينية في المطار.

مشاهد أولية للتفجيرات الصاروخية

المراسل قال إن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن اعتقال شخصيات فصائلية عراقيةـ وبالتالي هناك نفي للأنباء عن اعتقال الخزعلي والعامري من قبل قوات “المارينز” الأميركية.

التلفزيون الرسمي العراقي بثّ نبأ استشهاد سليماني وأبو المهندس بقصف استهدف سيارتهم على طريق مطار بغداد.

يأتي ذلك بعد قصف نفذّه طيران مروحي بعد الإدعاء بتنفيذ عملية قصف صاروخي، في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني عن “سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي ما أدى إلى احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنيين”.

خلية الإعلام الأمني@SecMedCell

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي ادى الى احتراق عجلتين اثنين واصابة عدد من المواطنيين وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.٦٥٢:٤٦ ص – ٣ يناير ٢٠٢٠المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر١٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

مراسلنا تحدث عن انطلاق صافرات الانذار في محيط مطار بغداد بعد سماع دوي 3 انفجارات.

المراسل قال إن صوت الانفجار تكرر ثلاث مرات من جهة مطار بغداد الدولي وسط تحليق مكثف للطيران في سماء العاصمة.

وكانت مروحيات أميركية مقاتلة حلّقت طوال يوم أمس الخميس على نحو متواصل فوق المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تغادر وتحلّق شرق العاصمة، حيث توجد في المنطقة أيضاً مقار حكومية وبعثات دبلوماسية.

وليل 29 كانون الأول/ ديسمبر 2019 تعرضت مواقع عسكرية عراقية تتبع للحشد الشعبي، لاعتداءات جوية أميركية.

واستهدف القصف الذي نفذّته طائرات أميركية، اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية، كما استهدف أيضاً أحد مواقع الإسناد العسكري التابعة لكتائب حزب الله العراق.

ردود فعل

قائد المقاومة المسيحية في العراق ريان الكلداني قال “لا أرثيكما فأنتما علمتمونا أن نحتفل بالشهادة، فدمكم دين في أعناقنا… وستهتز أركان من تجرأ… ونحن نغتسل بدمكم ونمضي نحو الثأر والنصر”.

ونعى التيار الصدري في العراق الشهيدين الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس.

المصدر : الميادين

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Filed under: American Aggression, Iran, IRAQ, Israeli Aggression, War on Iran, War on Iraq | Tagged: Abu Mahdi al-Muhandis, Qassem Suleimani |