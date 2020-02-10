بينيت يكشف عن "تنظيم العمل" بين تل أبيب وواشنطن لمواجهة "النفوذ الإيراني"

Posted on by martyrashrakat

9 شباط 2020

الميادين نت

تل أبيب وواشنطن “ينظمان العمل” لمواجهة ما يقول إنه “نفوذ إيراني” في العراق وسوريا، وفق وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، ويقول إنه “يجب نقل الجهود لضرب إيران نفسها بشدة عبر تحويل سوريا إلى ما يُسمَّى في الجيش منطقة تدمير”.

وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت

شف وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت عن “تنظيم العمل” بين تل أبيب وواشنطن لمواجهة ما يقول إنه “نفوذ إيراني في العراق وسوريا”.

وقال بينيت إن “إسرائيل ستتولّى بموجب الاتفاق مهاجمة إيران في سوريا فيما تعمل الولايات المتحدة ضدّها في العراق”.

وأضاف أنه “يجب نقل الجهود لضرب إيران نفسها بشدة عبر تحويل سوريا إلى ما يُسمَّى في الجيش منطقة تدمير”.

كما اتهم الوزير الإسرائيلي إيران بـ “المسؤولية عن 70% من مشاكل إسرائيل الأمنية”، ووصفها بأنها “رأس الأخطبوط”.

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية

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Filed under: Iran, IRAQ, Syria, Syria Assad, USA, War on Iran | Tagged: AngloZionist Empire, Zionist entity |