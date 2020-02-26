الوضع الداخليّ التركيّ والأميركيّ يشجّع روسيا وإيران

Posted on by uprootedpalestinians

ناصر قنديل

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يستعين كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب أردوغان بالآخر لتعديل التوازنات والتهرّب من الاستحقاقات، لكن لا يبدو ان أحداً منهما مستعدّ لدفع فاتورة المواجهة اللازمة لتحقيق ذلك، فتحل المناورات والاستعراضات مكان المواجهات الفعلية، وتتحوّل كل الخطط العسكريّة والسياسية على محاولات لشراء الوقت. فالرجلان يواجهان استحقاقاً انتخابياً غير مطمئن، فإذا كان العالم قد انشغل عن نتائج الانتخابات المحلية في أميركا وتركيا فإن ذائقة الهزيمة فيهما لا تزال في فم الرجلين المعنيّين بالانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها أميركياً بعد شهور، والمرجّحة في تركيا قبل موعدها المقرّر بعد ثلاث سنوات. فالمعارضة التركية استعادت عافيتها منذ فوزها ببلدية إسطمبول في الصيف الماضي، والحزب الجمهوري قلق من مؤشرات فوز الديمقراطيين في الخريف الماضي بولايات فرجينيا وكنتاكي المعروفتين بولائهما التقليدي للجمهوريين.

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تحضر الأوضاع التركية والأميركية الداخلية في حسابات الرئيسين الواقعين تحت ضغط استحقاقات داهمة في المواجهات القريبة، كما تحضر في قراءة الخصوم، وفي مقدمتهم روسيا وإيران، حيث يجدّد النظامان قوتهما ومتانة سيطرتهما على أوضاع الدولتين المحوريتين في رسم مسار المواجهات منذ تحوّلت الحرب التي تعاونت خلالها واشنطن وأنقرة لإسقاط سورية، إلى نقطة بداية لتعاون نوعي روسي إيراني، نجح في قلب الموازين واسترداد زمام المبادرة في رسم الخرائط في المنطقة التي يقول الأميركيون بجناحيهما الديمقراطي والجمهوري، أنها تقرّر مصير القوة والزعامة الأميركتين.

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خلافاً لما كانت تقوله حالة التماسك الأميركي من الخارج وراء زعامة ترامب، وتقوله الحالة التركية الموازية، تبدو الحيوية السياسية للمجتمعين الأميركي والتركي في ذروتها لوضع سياسات الرجلين الطائشين المتهوّرين، على المشرحة وتحملهما النخب الشابة الحاضرة لتظهير متغيرات مفاجئة في الخطاب السياسي، مسؤولية تراجع صورة البلدين، وهبوط مستواها القيميّ، وتبدو قضايا كانت من محرمات النقاش، كالعلاقة الأميركية الإسرائيلية، والعلاقة التركية بالأخوان المسلمين، وقد صارت في صدارة قضايا النقاش الوطني في البلدين، وتخرج أصوات تعتبر هاتين العلاقتين مصدراً للعار اللاحق بالدولتين، وسبباً للكثير من تراجعاتهما. ويلقى هذا الخطاب بصورة لافتة ومغايرة للتوقعات الكثير من الإعجاب، فوسائل التواصل الاجتماعي التي كسرت احتكار الإعلام وكانت ساحة إنتاج الفوضى في الشرق الأوسط، فعلت شيئاً مشابهاً في أميركا وتركيا بفتح الباب لتغييرات نوعية في أسلوب وزوايا النظر للكثير من القضايا، وإخراجها من كونها مسلمات.

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عندما يقف زعيم المعارضة التركية كمال قلجيدار اوغلو على منبر البرلمان التركي مفنداً سياسات أردوغان كترجمة لربط مصير تركيا بمصير حزب إجرامي هو الأخوان المسلمين، كما يصفه، ويعتبر حروب أردوغان حروباً بالوكالة لحساب الأخوان على حساب تركيا، ويفعل برني سيندرز المرشح الديمقراطي الذي يحصد تأييد الولايات ويتفوّق على منافسيه الشيء نفسه، متهماً ترامب بخوض معار كبنيامين نتنياهو مسخراً أميركا ومكانتها الأخلاقية لهذا الغرض. وتخرج استطلاعات الرأي الرصينة لتمنح كلاً من أردوغان وترامب أقل من 40% من تأييد مواطنيه لسياساته الخارجية، وعندما تقول الاستطلاعات ذاتها أن السياسات الاقتصادية لأردوغان باءت بالفشل في إنعاش الاقتصاد، بينما يفسر أغلب مؤيدي سيندرز تأييدهم له بخطته الاجتماعية التي يصفها خصومه بالاشتراكية، يصير توقع المفاجآت ضرورة علمية.

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تتابع موسكو وطهران عن كثب المناخات الداخلية الأميركية والتركية، وتراها سبباً لتفسير الارتباك في سياسات الرئيسين وتهورهما، لكن بالوقت نفسه شعورهما بالعجز عن خوض مواجهات كبرى، فيبدو الحزم الروسي في سورية والعزم الإيرانيّ في المنطقة ترجمة لهذه القراءة، وثقة بأن حبل نجاة أردوغان داخل تركيا بات روسياً، وحبل نجاة ترامب داخل أميركا بات إيرانياً.

ستة شهور حاسمة دولياً وإقليمياً ولبنانياً

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خلال الشهور الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستبذل إدارة الرئيس دونالد ترامب كلّ جهودها لتعزيز وضع تفاوضي بامتلاك أوراق قوّة تمكّنها من الحصول على هدنة تتيح الفوز الرئاسي لترامب من موقع قوي وسيسعى محور المقاومة لدفع ترامب إلى خيار من إثنين خسارة الانتخابات أو التعهّد بالإنسحاب كطريق لتفادي الهزيمة في المواجهة وفي الانتخابات وسيكون شهر أيلول المقبل نهاية المهل.

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في المنطقة مواجهة بين محور المقاومة وأميركا ستشتدّ ومعها مصير صفقة القرن سيتقرّر في ميادين المواجهة التي يخوضها الفلسطينيون لجعل كيان الاحتلال أقلّ أمناً في مواجهة انتفاضة تتسع دوائرها، ومقاطعة سياسية وأمنية لا مفرّ منها، ومواجهة ميادين تدور حول غزة وستتسع إلى الضفة وسواها وأمام قادة الكيان خياران، الذهاب نحو إجراءات الضمّ وإشعال المواجهة أكثر أو التريّث وقبول ذبول الفرص التي حملتها الإعلانات الأميركية من إجازة للإحتلال بمزيد من ضمّ الأراضي.

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في لبنان إستحقاقات مالية في آذار ونيسان وحزيران وخيارات حكومية بهيكلة الدين ومواجهة بين الحكومة وفريق سياسي داخلي وخارجي يقوده رئيس الحكومة السابق ومن ورائه الرياض وواشنطن، ومحاولات لدفع لبنان إلى الإنهيار بعزلة خارجية وتحريض داخلي وخارجي وتلاعب بالوضعين المالي والنقدي لإسقاط البلد كطريق لإسقاط الحكومة.

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ستة شهور حاسمة توضع فيها كلّ الأوراق على الطاولة ويخوض الجميع معاركهم بأقصى ما يستطيعون والفرق كبير بين الواثقين من صدق القضية التي يعملون لفوزها وتاريخهم النظيف وعزمهم على النصر وبين من يعملون لمصالح أنانية قائمة على التعجرف والمزاعم والإعتداء على الحقوق وتاريخ مليء بالارتكابات وخشيتهم من المواجهة الشاملة.

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Filed under: Iran, Russia, USA | Tagged: Brotherhood, Erdogan, Sanders, Trump, US presidential elections |