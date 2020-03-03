حزب الله العراقيّ: رئيس المخابرات متّهم باغتيال سليمانيّ والمهندس

Posted on March 3, 2020 by martyrashrakat

اتهمت كتائب حزب الله في العراق، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي بالمساعدة في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وذكر بيان للمسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري: “حسناً فعل محمد توفيق علاوي فالمسؤولية بحجمها وتوقيتها أكبر من طاقته، والأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعيّ لتجاوز ما لم يتمّ تجاوزه”.

وأضاف: “نعتقد أن النقطة الوحيدة أمام عادل عبد المهدي هي رأي المرجعية، فإذا رفع هذا المانع فسيستمرّ بأداء تكليفه وإتمام مهامه”.

وتابع: “قد تداول بعضهم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتّهمين بمساعدة العدو الأميركي لتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر سليماني ورفيقه المهندس، وما نرى ترشيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي وسيحرق ما تبقى من أمن البلاد”.

Filed under: IRAQ, War on Iraq | Tagged: , |

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