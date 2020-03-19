الصين العظيمة والعالم الغربي الهش -العالم ستيغيّر على إيقاع زلزال كورونا

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التعليق السياسي

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خلال ثلاثة شهور كانت الصين وحدها أمام مرآة العالم الغربي بين متفرج محايد وشامت يهزأ ويسخر من مواجهتها المضنية لفيروس كورونا لكنها كانت ايضا فرصة إختبارية للإستعداد لمواجهة إحتمالات ظهور الفيروس وإنتشاره في بلاد الغرب والتهيؤ لمواجهته من حيث إنتهت الصين والإفادة من تجربتها وعدم الوقوع في المفاجأة الكارثية التي وقعت عليها مع أخذ الفوارق الهائبة التي تعمل لغير صالح الصين بالمقارنة مع الغرب على القل في ثلاثة اشياء هي حجم الإكتظاظ السكاني في الصين التي تضم مجموع سكان أميركا وأوروبا مرتين ونصف وحجم القدرة العلمية والتقنية التي يصنف الغرب فيها عالما أول وتصنف فيها الصين عالما ثانيا والإمكانات المالية بين بلدان تعنم بثروات هائلة لا تحتاجها للتنمية وبلد مضطر للإنفاق أكثر وأكثر لتلبية حاجات شعبه .

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دقت الساعة وبدأ التحدي في الغرب فيما كانت الصين في قلب المواجهة وحيدة وحزينة لتصرف الغير معها وها نحن اليوم بعد شهر من بدء إنتشار الفيروس خارج الصين وأسبوعين في بلاد الغرب نشهد خروج الصين من المحنة بتجسيل رقم 9000 حالة إصابة نشطة فقط من اصل 90 الف إصابة إجمالية بينما في إيطاليا ثلاثة اضعاف الرقم الصيني من اصل ثلث رقم الإصابات الإجمالية وفي اسبانيا نفس العدد الصيني وفي أمريكا نصف العدد الصيني مقابل أقل من ربع عدد سكان الصين وفي نسبة المصابين لكل مليون نسمة تظهر الصين في الرقم 19 تتقدمها دول مثل فرنسا وسويسرا وألمانيا وفنلندا والدانمارك بين 100 و300 بالمليون وتتقدم الجميع إيطاليا بنسبة فوق ال500 بالمليون .

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هشاشة الغرب ظهرت في نتائج ثقافة الإستهلاك التي إجتاحت أجياله الشابة والتي ولدت قيم الإستهتار والتسكع والتباهي والنقص في شعور المسؤولية الجماعي والتمرد على أشكال الضبط التنظيمي في مواجهة الكوارث الوطنية كما تبدت في غياب الإستعداد الطبي وضعف الإقتصاد على تحمل الصدمة وهذا بدا جامعا من أميركا إلى كل دول أوروبا

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عظمة الصين ظهرت تاليا في مد يد المساعدة لكل بلاد العالم التي تحتاجها من إيطاليا أولا إلى سواها ونال لبنان بعضا منها وتصرفت الصين برفعة وعلو والأهم أنها منحت العالم الأمل بألقدرة على الخروج من هذه المحنة وقدمت لنا الوصفة المناسبة

ناصر قنديل

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أشياء كثيرة يكتشفها الناس على مساحة العالم مع هذا الزلزال الذي أصاب البشريّة مع تفشي فيروس كورونا، الذي لم يعُد أحد بمنأى عنه، ويتساوى بالضعف أمامه الكبير والصغير، القويّ والضعيف، الحاكم والمحكوم، الغنيّ والفقير، ويجتاح الدول المقتدرة والضعيفة، ولا تسري عليه معادلات التمييز العرقي والطبقي، بين الدول وداخلها. وأبرز فرص الاكتشاف هي حالة التأمل التي تفرضها الأوقات الطويلة التي ينتجها الحجز المنزلي الإلزامي الذي دخله الملايين من الناس، والأسئلة الوجوديّة الكبرى المنسيّة التي أعادت التجربة طرحها، وستكون للأجوبة التي راكمها الناس من عزلتهم، بصماتها على الفلسفة والفكر الإنسانيّ بكل تأكيد، بعد الخروج من المحنة، وصولاً للفن والثقافة والرواية والسياسة والاقتصاد، ويكفي تأمّل السكينة التي دخلتها الأرض ككوكب منهك بالتدخلات البشرية العنفية، ومن خلالها تراجع مستويات التلوّث في ظل الأزمة، وتدنّي حرارة الكوكب مجدداً لالتقاط الأنفاس بعد حروب استنزاف لا ترحم فرضها الشره والطمع وعادات الاستهلاك القاتلة، على الثروات البيئية والطبيعة والمياه والتربة والخضرة والثروات الحيوانية، ولن يكون سهلاً التغاضي عن رؤية نتائج هذه الهدنة الإلزاميّة التي فرضها كورونا لصالح الطبيعة، وتفادي مقارناتها العلميّة بما قبلها، قبل أن تستأنف البشرية دورة حياتها بعد الزلزال.

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من الأشياء التي تغيّرت وستتغيّر حكماً، هي القراءات لمعادلة القوة والضعف في معايير الدول وتقييمها، حيث أظهر تفشي الفيروس تفلت المجتمعات الغربية من كل قيم مشتركة للتضامن وتحمّل المسؤولية وفساد النموذج الغربي الثقافي. كما أظهر معه تخلّف الإنفاق على هياكل الصحة والوقاية، واستسهال الاستثمار على المظاهر الفارغة للحياة على حساب الاهتمام بصحة البشر، التي تشكل القضية الأولى للعلم والرعاية الحكومية، وحيث البحث العلمي بدا متخلفاً هو الآخر ومنصرفاً لإبداع عادات استهلاكية جديدة وسلع جديدة أكثر منه استثماراً على القضايا الجدية للعلم وفي طليعتها الطب والدواء، بعيداً عن المتاجرة والطمع والجشع، بينما ظهر نموذج دولة مصنفة في العالم الثاني كالصين مبهراً في كل شيء، من التنظيم والثقافة والإدارة والقدرات العلمية، رغم أن الصين تنوء تحت عبء عدد سكانها الهائل، ورغم هول المفاجأة الكارثة التي وقعت على الصين ومنحت إنذاراً لسائر دول العالم، وها هي اليوم تسجل عدداً فعلياً للمصابين يعادل ربع العدد الفعلي للمصابين في إيطاليا ويعادل عدد المصابين في كل من ألمانيا وأميركا، ونصف عدد المصابين في إسبانيا وفرنسا، من دون أن يكون هناك تفسير سوى في نموذج الدولة والثقافة.

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ظهر الاقتصاد العالمي الذي يفترض أنه بلغة الأرقام الدفترية، عملاقاً ضخم المقدرات، أشدّ هشاشة من الجسم البشري في مواجهة الأزمات. فخلال أيام من الأزمة فُقدت السلع الأساسية من الأسواق، وانهارت أسعار البورصات وضاعت مئات مليارات الدولارات من الثروات المستثمرة في سوق الأسهم. وتسهل المقارنة بين حال الاقتصاد الذي واجه المجاعة في الحرب العالمية الأولى، وحال اليوم، لرؤية تفوّق نظام المونة التقليديّ، والزراعة البيتيّة، والصناعات العائلية الصغيرة، واعتماد العملة الذهبيّة للتداول بالسلع، على نظام الاقتصاد الافتراضي الذي لا يشبهه شيء إلا الورق الذي يرمز إليه، والتطبيقات الإلكترونيّة التي تحمله، ليصير السؤال ببساطة مع أول أزمة، هل يمكن أن نأكل ورقاً أو تطبيقاً إلكترونياً، ويطرح على نطاق واسع النقاش حول ماهية النظام الاقتصادي الجديد الذي سيولد من رحم هذه الأزمة، وما يصعد إلى السطح مباشرة هو نقاش الدور التخريبيّ لوحش المصارف في اقتصادات العالم، بعدما تحوّلت من مصدر تمويل للتنمية، إلى عنوان للمضاربات الريعية التضخمية على الورق كبالون يكفي دبوس أو فيروس لتفجيره كفقاعة لا يبقى منها شيء، يضيع معها كل تعب العمر وشقاء السنين.

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بين الفلسفة والدين أيضاً كثير من التداخل في النقاش، حيث سقط نموذج الفكر الديني الكليّ الغيبية، القائم على الاتكاليّة بدلاً من التوكل، وبالمقابل وقف عاجزاً نموذج الإنكار للأبعاد الروحيّة والدينيّة فيما يواجه الإنسان خطر الموت بفيروس مجهول سريع التسلل والفتك لم يستطع العلم فك شيفراته ورموزه، ويشعر الناس بدنوّ لحظة الفراق ببساطة وبسهولة، ليتقدّم نموذج الدعوة للجمع بين العلم والدين باعتباره العلم الحقيقي والدين الحقيقي، بما يعنيه ذلك من دعوة لتحمّل المسؤولية عن الصحة الفردية بالعناية والانتباه والوقاية، وعن صحة الغير، باعتبارهما مسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية، وربط التوكل بالعمل، وفقاً لمعادلة «اِعقلْها وتوكَّلْ».

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Filed under: America, China, Europe, Italy | Tagged: COVID-19 and State of panic, COVID-19 Changin the World, East vs West, Nasser Kandil, The Great China, Western Imperialism |