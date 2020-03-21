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زياد حافظ

قد تكون المقارنة بين الصين العظيمة وروسيا العظمى نوعاً من السفسطة الكلامية غير أنّ دلالاتها معبّرة. فالطريقة التي عالجت بها الصين العدوان الجرثومي عليها عبر القرارات الواضحة والصارمة للحكومة والتعبئة الناجحة للشعب الصيني والانضباط اللافت للنظر لتعليمات الحكومة تدلّ على أنّ عظمة الصين هي في القدوة التي تمثلها والنموذج المختلف عن النموذج الغربي الذي حاول حكم العالم منذ الحرب العالمية الثانية. أما روسيا، فنعتها بالعظمى يعود إلى قدرتها على التأثير المباشر على العالم ونشر نفوذها دون مجهود يذكر، بل عبر استعمال قوّة خصومها ضدّهم كما في الفنون القتالية.

فبالنسبة للصين تعرّضت لوباء فيروس كورونا في مدينة وُهان الصينية منذ خريف 2019 وبالتحديد بعد الألعاب الأولمبية العسكرية التي أجريت في تلك المدينة. ويعتبر القادة الصينيون أنّ الوباء أدخل إلى الصين من قبل الوفد العسكري الأميركي المشارك في تلك الألعاب. قد يكون ذلك الإدخال صدفة بعد ما تمّت هندسة ذلك الفيروس في أحد المختبرات العسكرية الأميركية دون أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة وذلك إذا ما أرادت القيادة الصينية عدم افتراض سوء نيّة عند الأميركيين. وما يعزّز الادّعاء الصيني الاعتراف على لسان مسؤول مركز السيطرة على الأوبئة (سي دي سي) روبرت ردفريد أنه تمّ اكتشاف عدد من الإصابات في الولايات المتحدة قبل الانتشار في الصين. لكن هنا رواية أخرى تقول إنّ الفيروس من صنع فرنسي (صنع سنة 2003 مع دائه) وتمّ نقله إلى مختبر مشترك صيني فرنسي تمّ افتتاحه سنة 2017 في مدينة وُهان. تمّت التجارب على الخفافيش إلاّ أنّ أحد الخفافيش هرب من المختبر فكان الوباء. لكن بغضّ النظر عن الروايات ومدى دقّتها إلاّ انه بات واضحا أنّ الاحتمال الأكبر أنّ الفيروس هو من صنع الإنسان وليس من صنع الطبيعة، وبالتالي تفتح التساؤلات حول التجارب الجرثومية في المختبرات وجدواها واحتمال تحويلها إلى سلاح دمار شامل.

المهمّ هنا ليس في حيثيات الفيروس والملابسات حوله بل كيف تعاملت الدولة الصينية والمجتمع الصيني مع الوباء والدلالات الناتجة عن ذلك التعامل. فالدلالة الأولى هي أنّ الحكومة الصينية تعاملت بجدّية فائقة مع الوباء بينما نظيراتها الغربية الأوروبية والأميركية تعاملت بخفة وبتجاهل أبعاد الوباء خاصة في ما يتعلّق بالصحة العامة. فالاهتمام الأوروبي والأميركي في المرحلة الأولى كان حول الكلفة الاقتصادية والمالية التي ستتكبّدها من جرّاء الوباء وليس صحة المواطنين. فتصريحات الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي تؤكّد أنّ القوّامة هي للمال وليس للإنسان.

الدلالة الثانية هي الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية في إعداد التجهيزات والمستشفيات الميدانية كالمستشفى بألف سرير المجهّز كاملاً في مدة عشرة أيام فقط، فهي نوع من الإعجاز وبالتالي قدوة في التعامل مع وباء من هذا النوع. كما أنّ إجراءات الحجر على أكثر من 60 مليون مواطن صيني وحملات التطهير والتعقيم لكلّ شيء في المدن والطرقات والمباني وداخل المنازل دليل على جدّية في التعامل مع الوباء دون استهتار ومكابرة. كما أنّ تلك الإجراءات رافقتها إجراءات لتأمين الحاجيات الضرورية للمواطنين خلال فترة الحجر والمتوقفّين عن العمل وكسب العيش ما يدلّ على أولوية قيمة الإنسان عند السلطات الصينية في زمن المحن الكبرى. والدلالة الثالثة هي استجابة المجتمع الصيني بأكمله لتلك الإجراءات التي صدرت عن حكومة متهمة بالتسلّط والاستبداد للحرّيات العامة ما يطرح تساؤلا ت حول النموذج الصيني مقارنة مع النموذج الغربي الذي سنعالجه في فقرة لاحقة.

أما وقد اتخذت تلك الإجراءات ونُفّذت بحذافيرها استطاعت الصين الخروج من عمق الزجاجة المتمثّل في وتيرة ارتفاع الإصابات. تبيّن من تلك الإجراءات أنّ تلك الوتيرة استقرّت ثم بدأت بالتراجع وصولاً إلى إعلان الرئيس الصيني أنّ الصين قد انتصرت على الوباء وإنْ كانت بعض الإصابات موجودة هنا وهناك. وما يدعم ادّعاء الرئيس الصيني أنه لم يتمّ تسجيل إصابات جديدة منذ عدّة أيام. فمهلة 14 يوم دون تسجيل إصابات جديدة قد تكون المؤشر الفعلي لنهاية الأزمة علماً أنّ المراقبين يعتبرون أنّ الخروج التامّ من الوباء لن يتمّ قبل آخر الصيف ولكن عودة الحياة إلى طبيعتها لن تكون بعيدة بعد الآن.

وما يجب التأكيد عليه هو أنّ الصين لم تعتبر نفسها منفصلة عن العالم فقد عرضت المساعدة لمن يريد مواجهة الوباء بينما ردّة الفعل الغربية خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانت سلبية ولا تخلو من العنصرية. وقرار الإدارة الأميركية معاقبة كلّ من يساهم ويقدّم المعونة للجمهورية الإسلامية في إيران الذي أصابها بقوّة وباء فيروس الكورونا خير دليل على عنصرة الإدارة والافتقار إلى الإنسانية. فكيف يمكن لمن يعتبرّه الغرب “أقلّ رقياً” منه يستطيع تقديم المساعدة لمن هو “أرقى” منه؟ هذا ما يؤكّد موقفنا من الغرب أنّ تقدّمه وتطوّره لم يكن بسبب “قيمه” ولا بسبب “التنوير” ولا بسبب التفوّق التكنولوجي، ولا بسبب تفوّق عرقي كما ادّعى البعض، ولا بسبب الثورات الزراعية والصناعية وفي ما بعد التكنولوجية، بل بسبب الاستعمار. فعرق، ودموع، ودماء أصحاب البشرة السمراء والسوداء والصفراء هي من ساهمت في رخاء الغرب. واليوم أصحاب البشرة السمراء والصفراء والسوداء يشهدون تقدّماً رغم العراقيل التي يضعها الغرب في مسيرتهم. الصين اليوم نهضت وتقوم بدورها الإنساني في العالم عبر تقديم تجربتها في مواجهة الوباء. ترحيب رئيس صربيا بالعرض الصيني كان مثيراً حيث اعتبر الصيني ليس صديقاً فحسب بل شقيقاً له! في المقابل ندّد بالاتحاد الأوروبي حيث التضامن الأوروبي لم يكن موجوداً بل العكس الذي اعترض على اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي لمواجهة الوباء.

هذا يأخذنا إلى مقارنة النموذج الصيني الذي يتمّ شيطنته يومياً في الإعلام الغربي وعلى لسان المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وخاصة في الولايات المتحدة في الإدارة الحالية. فالنموذج الصيني اعتبر أنّ الإنسان قيمة يجب احترامها بينما في الغرب الذي ادّعى ذلك فإنّ الإنسان تحوّل إلى سلعة في الحدّ الأدنى ومستهلكاً (بكسر اللام) فقط في الحدّ الأقصى لا قيمة له الاّ بمقدار ما يساهم في إثراء النخب الحاكمة. فالنموذج النيوليبرالي كرّس سيادة السوق على الوطن وسيادة رأس المال على الإنسان بينما النموذج الصيني الذي يدمج بين حكومة مركزية قوّية إلى حدّ التسلّط وتخطّط للمستقبل لمصلحة الوطن والمواطنين وبين اقتصاد السوق الخاضع لضوابط الوطن والمواطن والحريص على السيادة قبل أيّ شيء. فالسيادة في الغرب في النموذج النيوليبرالي القائم أصبحت وجهة نظر تآكلت بالتقادم وفقاً لتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بينما ما زالت السيادة قيمة حيّة في النموذج الصيني.

فكيف نفسّر الانضباط الصيني وتقبّل الإجراءات الوقاية الصارمة لولا الشعور بالكرامة الوطنية ولولا لمس المواطن حرص الحكومة على سلامته؟ في المقابل وجدنا مواقف المسؤولين في الغرب من الوباء في المرحلة الأولى تتراوح بين الإنكار والاستهتار والحرص فقط على التداعيات المالية والاقتصادية فأحجموا عن اتخاذ القرارات الصعبة كوقف العجلة الاقتصادية وفرض الحجر وحملات التطهير والتعقيم المكلفة وإعداد أدوات الاكتشاف والوقاية وثمة المعالجة. لم توّفر الحكومة الصينية المجهود في النفقات لمواجهة الوباء. في المقابل كان المجهود الأميركي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية في الأسواق من جرّاء الوباء. فالرئيس الأميركي يريد رصد ما يوازي 1،2 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد ودرء وصول معدّل البطالة إلى 20 بالمائة وذلك في سنة انتخابات رئاسية. في المقابل الإنفاق المقرّر على مواجهة الوباء من الناحية الصحية ما زال هزيلاً مقارنة مع ما يبذل على الصعيد الاقتصادي ومقارنة مع ما أقدمت عليه الصين. فالدافع سياسي أولاً وأخيراً كما كان استغلال الوباء سياسياً بامتياز عبر اتهام الصين بنشر الوباء والتهرّب من مسؤولية التقاعس في مواجهته.

شيطنة النموذج الصيني في وسائل الإعلام الغربية يدلّ فقط على حقد وحسد يسيطر على عقل المسؤولين. فالصين استطاعت أن تحقّق أرقاماً قياسية في النمو الاقتصادي خلال العقود الثلاثة الماضية، كما استطاعت أن ترفع 250 مليون مواطن صيني من مذلّة الفقر. الإنجازات الاجتماعية في الصحّة والتربية والتعليم والإسكان لا تُحصى، بينما نرى الترهّل في تقديم تلك الخدمات في الغرب. البنى التحتية التي شيّدتها الحكومة الصينية أصبحت النموذج الذي يُقتدى به بدءاً بالقطار السريع إلى الطرق العريضة إلى الجسور التي تحقّق أرقاماً قياسية في العلو والطول إلى الطريق الذي يربط الصين بسائر دول آسيا. وهذا النمو يعتبره الغرب هزيمة له وتهديداً لاستمرار هيمنته المتلاشية. فالغرب لا يسلّط الأضواء إلاّ على الاحتجاجات السياسية في هونغ كونغ مثلاً، أو على مصير سكّان مقاطعة التيبت في غرب الصين أو مصير الاوغيور. كما لا يستطيع الغرب أن يقبل بمساكنة نظام سياسي يقوده الحزب الشيوعي مع اقتصاد السوق. فكلّ سردية الغرب مبنية على عدم المساكنة وإذ نرى النموذج الصيني يدحض المزاعم الغربية ويحقق نجاحات لم يحقّقها الغرب حتى الآن. ومن ضمن تلك النجاحات التفوّق التكنولوجي في التواصل وحرب الـ “جي” 5 منها والذكاء الاصطناعي. فذلك التفوّق الاصطناعي كان حكراً على الغرب وإذ نرى الصين متقدّمة عليه بأشواط. فاقتصاد الغرب المرتبط عبر سلاسل العرض والتموين (supply chains) الصينية أصبح أكثر تبعية للصين بسبب التفوّق التكنولوجي وبسبب الإنتاج الصيني بحدّ ذاته. ربما لن يبقى للغرب وخاصة الولايات المتحدة إلاّ الحرب المدمّرة على الجميع لمحو التقدّم الصيني. فالغرب وأنظمته السياسية والاقتصادية لا يعرف إلاّ الحرب على الآخرين لحلّ مشكلاته البنيوية.

فأزمة فيروس كورونا كشفت الفرق في النظرة للإنسانية بين الغرب والصين. فمناقشات مجلس العموم الذي يسيطر عليه حزب المحافظين أثار النظرة الملتوسية للأزمة (أي نظرة روبرت ملتوس (1766-1834) الذي اعتبر زيادة السكّان في العالم أسرع من زيادة الموارد الغذائية بالتالي مستقبل البشرية مهدّد. فما جرى من مناقشات في مجلس العموم أفاد أنّ هناك من يعتبر وباء كورونا نعمة تخفّف من زيادة السكّان في العالم. وبما أنّ الصين هي أكثر الدول سكّاناً فتخفيف حجم السكان في الصين وفي العالم قد يكون عاملاً إيجابياً. هذه هي عنصرية بامتياز حيث حياة الرجل الأبيض أهمّ من حياة الرجل صاحب البشرة المختلفة.

كلّ ذلك لا يعني انّ النظام الصيني نظام مثالي وأن لا عيوب فيه. لكن شيطنة الصين عير مفيدة بل مغرضة لأنّ تجربة الصين جديرة بالدرس. النموذج الصيني قد يكون قدوة لدول العالم التي تريد الخروج من الهيمنة الغربية. فرفض النموذج الغربي قد يكون شرط ضرورة ولكنه ليس شرط كفاية. الصين تقدّم نموذجاً مختلفاً عن النموذج الغربي في تساكن سلطة مركزية قوية إلى حدّ التسلّط والاستبداد ولكن مكافحة للفساد، وقد يكون ذلك ضرورة وليس عائقاً لنهضة البلاد، وتفاعل مع اقتصاد السوق دون الوقوع في مطبّات اللامساواة والفساد الموجود في الغرب.

على صعيد آخر ذكرنا في مقال سابق أنّ روسيا دولة عظمى لأنها تستطيع ان تؤثّر بالعالم دون بذل أيّ مجهود يذكر. وفي قراراها بإغراق السوق النفطي لضرب قطاع النفط الصخري الأميركي الذي يشكّل ثلث الإنتاج الأميركي استطاعت روسيا أن توجّه ضربة موجعة جدّاً في فترة الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية إلى ذلك القطاع ومن وخلاله إلى مصدر القوّة الفعلي الأميركي أيّ التحكّم بأسواق المال. فتزامن أزمة فيروس كورونا كانت فرصة استغلّتها روسيا لتوجيه تلك الضربة التي أصبحت ضربة مزدوجة، مالية وصحيّة في آن واحد. هذا لا يعني أن روسيا بمنأى عن وباء كورونا لكنها على استعداد وتأهّب والاستفادة من شريكتها وحليفتها الصين لمواجهة الوباء ولمواجهة أيّ حماقة ممكنة أن تصدر عن الحكومات الغربية. فروسيا قدّمت للصين هدية ثمينة جدّاً وهي الحصول على كميات من النفط بأسعار منخفضة جدّاً ما يساعدها على استئناف مسيرتها المتقدّمة في النمو والتقدّم بينما تشهد الاقتصادات الغربية تراجعاً وانكماشا قد يصل إلى كساد كبير تعجز عن معالجته.

الصين العظيمة وروسيا العظمى يشكّلان محوراً يصعب اختراقه على الأقلّ في المدى المنظور لعدّة أسباب منها الترهلّ السياسي في دول الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، ومنها التراجع الاقتصادي حيث العالم بما فيه الغرب والولايات المتحدة أصبح بحاجة لما تنتجه الصين والمحور الذي تنتمي إليه تحت مسمّيات مختلفة كـ “بريكس” أو الكتلة الأوراسية. أخطأت الولايات المتحدة عندما اتخذت القرار في إعادة توطين قاعدتها الإنتاجية خارج حدودها وفي بلدان نامية لا قيود فيها على النشاط الاقتصادي من نظم وتشريعات في البيئية وحقوق العمل والعمّال. وسبب هذا الخطأ اعتقادها أنه بإمكانها السيطرة والهيمنة على اقتصادات العالم بسبب ما اعتبرته التحكّم بالنظم المالية وشرايين المال والتفوّق التكنولوجي الذي كان حكراً لها.

غير أنّ العالم رفض تلك الهيمنة وفي مقدمّته الصين التي استطاعت ان تحلّ مكان الولايات المتحدة في توريد السلع الصناعية للعالم وبالتالي أصبحت متحكّمة بسلاسل التموين والعرض. وفي التفوّق التكنولوجي لم تعد الولايات المتحدة المتقدّمة على سائر الدول فالصين قد تكون سبقتها في مجالات عديدة منها الذكاء الاصطناعي في ما يتعلّق بالتواصل. الحرب الأميركية على شركة هواوي دليل على عجز الولايات المتحدة في مواجهة التقدّم الصيني. أما على صعيد التحكّم في شرايين المال فكلّ من الصين وروسيا تعملان على التخلّص من هيمنة الدولار عبر خطّة محكمة تبدأ بتخفيف اللجوء إلى الدولار لتخفيف الطلب عليه للوصول إلى نظام مالي مواز للدولار ولا يعتمد على الدولار كوحدة قيمة أو تسعير. في التسعينات في ذروة الانفراد الأميركي في التحكّم بالعالم صرّحت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مادلين اولبرايت أنّ الأمة الأميركية هي الأمة التي لا يمكن أن يستغنى عنها العالم (indispensable nation) لكن بعد ثلاث عقود تقريباً تكاد تصبح الولايات المتحدة الأمة التي لا تصل بعلاقة مع العالم (irrelevant nation) إذا ما استمرّت في سلوكها الحالي. هذا هو التحوّل المفصلي الذي حصل، هبوط الولايات المتحدة وصعود المحور الروسي الصيني. والنخب العربية مدعوة لإعادة نظر شاملة وجذرية بعلاقاتها مع الغرب والتوجّه بجدّية نحو الشرق. سورية قامت بتلك المراجعة فمتى تقوم جامعة الدول العربية بذلك وما تمثّله من نظام موروث من الحقبة الاستعمارية؟

*كاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

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Filed under: China, EU, Iran, Russia | Tagged: Bioweapon, Boris Johnson, China-US Relations, Covid-19 and International conflicts, COVID-19 Changin the World, Macron, Russian and Chinese Alliance, The Great China, Trump, USA Demising |