“سيسبب كارثة إنسانية”… كتائب حزب الله العراق تحذّر من مخطط أميركي جديد

Posted on March 26, 2020 by martyrashrakat
المخطط يرتكز على إنزال جوي على مواقع للجيش والأمن والحشد بدعم أرضي وإسناد جوي

الميادين نت

كتائب حزب الله العراق تكشف أن القوات الأميركية تجهّز لمخطط “سيسبب كارثة إنسانية ومجتمعية”، وذلك بمساندة جهاز أمني عراقي.

المخطط يرتكز على إنزال جوي على مواقع للجيش والأمن والحشد بدعم أرضي وإسناد جوي

كشفت كتائب حزب الله العراق أن بحوزتها “معطيات ترقى إلى مستوى المعلومة” عن رصد تحركات أميركية مريبة لتحقيق أهداف مشبوهة، بمشاركة جهاز أمني عراقي. 

ونبّهت الكتائب إلى “موجة الحملات النفسية الأميركية الممهدة لمخطط أميركي جديد في العراق”، موضحةً أن المخطط “يرتكز على إنزال جوي على مواقع للجيش والأمن والحشد بدعم أرضي وإسناد جوي”.

وقالت: “هذا الإجراء وما ينتج منه من تداعيات خطرة، سيسبب كارثة إنسانية ومجتمعية تصعب السيطرة عليها”، مضيفةً أنها “أمام خيار تجاوز مراحل كثيرة في معادلة المواجهة” مع القوات الأميركية.

وأعلنت كتائب حزب الله أنها سترد “بكل قوة على جميع منشآته العسكرية والأمنية واﻻقتصادية من دون استثناء”، متوعدةً بجعل “المواقع التي يخططون لاستهدافها مقبرة لهم وعاراً يلاحقهم، هم ومن يتعاون معهم”.

وحذّرت الكتائب “أي طرف عراقي تسوّل له نفسه المشاركة في هذا المخطط التآمري”، داعيةً إياه إلى أن “يضع في حسبانه أنه سيُعامل كعدو لن تغفر خيانته، ولا يعفى عن جريمته، وسيلقى حساباً عسيراً”

.المصدر : الميادين نت

Filed under: American crimes, American Hegemony, American Lies, IRAQ, War on Iraq | Tagged: , , |

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