شهادات جديدة لضباط صهاينة بحرب 2014 «غيّرت حياتهم»

Posted on by martyrashrakat

البناء

نشرت قناة صهيونية أمس، شهادات جديدة حول المعارك التي دارت شرق غزة في حرب 2014 وأبرزها استهداف ناقلة جند واختطاف الجندي أورون شاؤول.

ونقلت القناة «12» الصهيونية عن قائدين في لواء جولاني آنذاك وهما: «عوفر تروخش وأوهاد مويال» وهما قائدا القوة العسكرية التي تعرضت لهجوم بالصواريخ المضادة للدروع فقتل 6 من الجنود وفقد سابع في معركة الشجاعية، قولهم إن ما حدث ليلة العشرين من يوليو 2014 «غيّر حياتهما».

وجاء على لسان الضابط «تروخش» قوله إن ما حصل كان عبارة عن فوضى عارمة مليئة بالصراخ والخوف من المجهول بعد تعرّض ناقلة الجند للإصابة بصاروخ موجه على أطراف شرق غزة.

كما تحدث الضابط الآخر «مويال» عن محاولة الوصول إلى النفق الذي نفذ منه الهجوم قائلاً إنه شاهد قوات إنقاذ والكثير الكثير من المصابين فيما يحاول الجنود استيعاب ما حصل وهو حدث أكبر بكثير عن القدرة على الاستيعاب.

وقال إن النفق المذكور تبين لاحقاً بأنه استخدم في خطف الجندي «أورورن شاؤول» بعد إخراجه من الناقلة المشتعلة.

وأشار إلى أن مسلحين فلسطينيين اقتربوا من الناقلة المشتعلة في محاولة لخطف جثث الجنود، لافتاً الى أن الهجوم تسبب بمقتل 6 جنود، بينما أصيب الجندي السابع «أورون شاؤول» بجراح وخطفه عناصر حماس إلى داخل نفق.



عملية طعن في الداخل المحتلّ

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Filed under: Palestine, War on Gaza | Tagged: IOF, Palestinian Resistance, Zionist entity |