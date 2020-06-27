الشيخ الخزعلي: لا توجد مذكرة قبض قضائية بحق عناصر الحشد.. وبيان العمليات المشتركة كتبه الأمريكان

Posted on June 27, 2020 by martyrashrakat

ألعهد العراقية

2020/6/26

العراق

كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، أنه لا توجد مذكرة قبض صادرة من القضاء بحق عناصر الحشد الشعبي، مبينا ان ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هو من أصدر الأمر.

وقال الشيخ الخزعلي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ (22) لاستشهاد اية الله السيد محمد الصدر، إن “كل رؤساء الوزراء السابقين لم يقوموا باستهداف المقاومين الا الكاظمي حاول استهداف الحشد الشعبي”.

وتابع  الشيخ الخزعلي: “نصيحة الى الكاظمي لا تقف ضد ابناء الحشد الشعبي لأنهم يمثلون الشعب”.

وبين ان “بيان العمليات المشتركة الخاص باعتقال عناصر الحشد كتب من قبل الامريكان”.

الشيخ الخزعلي : رئيس الحكومة لا يستطيع الوقوف بوجه الحشد الشعبي المطالب بالسيادة

أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، ان رئيس الحكومة لا يستطيع الوقوف بوجه ابناء الحشد الشعبي المطالبين بالسيادة.

و قال الشيخ الخزعلي خلال كلمة له ” لا رئيس الوزراء ولا غيرة يستطيع الوقوف بوجه ابناء الحشد الشعبي المطالبين بالسيادة، “مؤكدا ان ” حكومة الكاظمي مؤقتة عملها اجراء انتخابات مبكرة وعبور التحديات الاقتصادية”.

و اضاف ” كل عمليات القصف التي حدثت بالاونة الاخيرة استهدفت مقرات القوات والسفارة الامريكية، ولايوجد اي فصيل من المقاومة يستهدف المؤسسات بالمنطقة الخضراء”.

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Filed under: IRAQ, War on Iraq | Tagged: , , , , , , , |

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