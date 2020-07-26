خرافة تحييد لبنان!

قُمْ نَاجِ جِلَّقَ وانْشُدْ رَسْـمَ مَنْ بَانُوا مَشَتْ عَلَى الرّسْمِ أَحْدَاثٌ وَأَزْمَانُ

هَذا الأَديـمُ كِتابٌ لا انْكِفَـاءَ لَـهُ رَثُّ الصَّحَائِفِ، بَاقٍ مِنْهُ عُـنْوانُ

بَنُـو أُمَـيَّـةَ للأنْبَـاءِ مَا فَتَحُـوا وَللأحَـادِيثِ مَا سَـادُوا وَمَا دَانُوا