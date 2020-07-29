بوصلة الميادين تسير «حتى القدس»

Posted on by uprootedpalestinians

رنا محمد صادق

مساحة جديدة على شاشة «الميادين»، تتجاوز البعد الفلسطيني الداخلي، «حتى القدس»، أي إلى القدس.

لأن صراعات الإقليم والعالم مرتبطة بالقدس، بحيث إن أي قضية عالمية أو حدث دولي له علاقة بمنطقتنا وإقليمنا والجيوستراتيجية، فإننا نجد أنفسنا على علاقة بالقضية الفلسطينية.

لذلك برنامج «حتى القدس» هو المساحة التي يتناول هذه المحورية في عملية الصراع. مختص بفلسطين من منظور عالمي إنساني عربي وإسلامي. يطرح القضايا الكبرى المرتبطة في فلسطين.

ساعة تلفزيونيّة على 3 أقسام:

القسم الأول: تحت عنوان «فلسطين قضيتي» ويتناول الشأن السياسي من خلال ضيف أو أكثر، أسئلة قصيرة مكثفة، الضيوف عرب وأجانب وفلسطينيون. تتبعه فقرة «من بلادي» وهي فيليرز عن بلدة من بلدات فلسطين المحتلة والهدف التعريف عن هذه البلدات الفلسطينية العريقة التي ستدحض كل أكاديب العدو «الإسرائيلي» حول تاريخ البلدات والقرى الفلسطينية.. وقضية الأسرى تحت شعار «حتى الحرية».

القسم الثاني وهو الأكثر حيوية: تحت عنوان «على طريق القدس» وهو عبارة عن منصة (منصة فلسطين) يتناول ملفات متعددة ومختلفة مع مجموعة من الشباب الفلسطيني والعربي والأجنبي كمساحة للحوار والنقاش وإبداء الرأي وتقديم المبادرات والأفكار والرؤية.

القسم الثالث والأخير تحت عنوان، «فلسطين هويتي» وفيه مواضيع عديدة من تقارير حول التراث والتاريخ الفلسطيني والمبادرات والحملات وكل ما يرتبط من نشاطات فنية أو اجتماعية وثقافية.

فريق البرنامج :إعداد وتقديم وفا سرايا، إخراج حسن راضي، المنتجة سعاد حمود، منتجة الفقرات ربى أبي حيدر، منتج منفذ زاهر العريضي.

وفي حديث لـ»البناء» مع الإعلامية وفا سرايا التي أشارت إلى أن البرنامج لا يتوجّه فقط للفلسطينيين، محورية هذا البرنامج أن كل الصراعات الدولية والإقليمية بشكل أو بآخر مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط والوضع الجيوستراتيجي وخصوصاً القضية الفلسطينية، حتى أن المشاهد بات عالمياً وإقليمياً أمام جبهتين معروفتين. هذا الطرح في البرنامج للقضية الفلسطينية سيكون بأسلوب مغاير عن العادة وهذا هو التحدّي الأكبر للبرنامج، فكل قضاياً العالم تصبّ للذهاب «إلى القدس». آلية البرنامج جديدة من محورية فلسطين على الصعيد العالمي والإنساني.

وأضافت سرايا: يتناول البرنامج قضية فلسطين بأبعادها العامة والخاصة، سياسياً/ ثقافياً/ اجتماعياً/تاريخياً إضافةً إلى حوار الأجيال وآرائهم وفسحة للتعبير عن الحق من خلال البرنامج وإبراز قضية فلسطين إلى الواجهة بطريقة متجددة وأكثر عصرية. هذا التواصل في الفقرات بين البرنامج والمشاهدين والضيوف من مختلف الجنسيات تأخذ فلسطين حيزاً من اهتماماتهم، بالإضافة إلى اطلاق قول على السوشيل ميديا يسمح للمتابعين بالتفاعل أكثر حول طرح لمثقفين عرب وأجانب أو كتّاب أو شعراء كان لهم اهتمام واسع بالقضية الفلسطينية.

أمّا على الصعيد الشخــصي فتشير سرايا أن هذا البرنامج يشكّل تحــدٍّياً لها، حيث تعتبره برنامجاً استراتيجياً أو بوصلة قناة «الميادين»، لذلك المسؤولية كبيرة في طرح القضية الفلسطينية بأساليب مغايرة وأدوات وآليات جديدة ومختلفة في الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور…

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Filed under: Jerusalem, Palestine | Tagged: Al Mayadeen, Alquds, Palestinian cause |