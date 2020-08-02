طهران تعلن اعتقال زعيم “مجموعة ارهابية” مقرّها الولايات المتحدة

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الكاتب: الميادين نت : وكالات 1 اب 21:00

جمشيد شارمهد

وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال زعيم تنظيم “تندر” الإرهابية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً له، كان يعتزم خلال تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز.

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال زعيم تنظيم “تندر” الارهابية الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرّاً له.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الإيرانية اليوم السبت، عن اعتقال “جمشيد شارمهد” زعيم هذه المجموعة المسماة “تندر” والذي كان يدير العمليات المسلحة والتخريبية في إيران من أميركا.

وأضاف البيان بأن شارمهد هو الآن في قبضة قوات الأمن التي تمكنّت من اعتقاله في إطار عمليات معقدة.

وكان هذا الإرهابي قد قام قبل 12 عاماً بتخطيط وتوجيه عملية تفجير حسينية “سيد الشهداء (ع)” في شيراز والتي استشهد خلالها 14 شخصاً وأصيب 215 آخرون من المواطنين المشاركين في مراسم العزاء الحسيني.

وكانت هذه المجموعة الإرهابية تعتزم خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز وتفجير قنابل سيانور في معرض طهران للكتاب وتفجير مرقد “الامام الخميني (رض)”. وقد تم إحباط جميع هذه العمليات في ظل يقظة كوادر وزارة الأمن الايرانية.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل العمليات “المعقّدة والناجحة” لكوادر الأمن في إلقاء القبض على زعيم هذه الزمرة الارهابية.

من جهته، أشاد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، بجهود وزارة الأمن في اعتقال شارمهد، الذي وصفه “بزعيم زمرة إرهابية وتخريبية”.

وقال موسوي، إن “النظام الأميركي يتحمل مسؤولية دعم زمرة تندر الإرهابية وغيرها من الزمر والمجرمين، الذين يقودون العمليات الإرهابية ضد الشعب الإيراني، من داخل الولايات المتحدة”، بحسب تعبيره.

وبالتزامن، كشف وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن “شارمهد مدعوم من الموساد والـسي آي أيه ولم يتصوروا أن استخباراتنا قادرة على خرقهما”.

وبالتزامن، كشف وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن “شارمهد مدعوم من الموساد والــسي آي أيه ولم يتصوروا أن استخباراتنا قادرة على خرقهما”.

وتابع قائلاً “الاستخبارات الإيرانية اخترقت الموساد والــسي آي أيه واستدرجت شارمهد إلى إيران واعتقلته في عملية معقدة”.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النوري، أكد أن التحقيقات تشير إلى أن “مصدر الإنفجار في نطنز كان في الغالب من عناصر داخلية ولا يمكن الإفصاح عنها الآن”.

وقال إن التحقيقات تشير إلى أنه ليس هناك احتمالية لهجوم عبر الطائرات بدون طيّار والصواريخ والقنابل والقذائف.

وشهدت إيران انفجاراً في مبنى تابع لمحطة “نظنز” النووية، وأعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، بهروز كمالوندي، أن “الحريق الذي اندلع في المحطة أحدث أضراراً جسيمة”.

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Filed under: Iran, USA, War on Iran | Tagged: CIA, MOSSAD, Natanz nuclear facility, Tondar (Thunder) terrorist group |