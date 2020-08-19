ما هي تفاصيل بند الـ10 مليارات دولار السريّ في اتفاق التطبيع الإماراتيّ الصهيونيّ؟

Posted on by fada1

البناء

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية عن احتواء اتفاق التطبيع بين الكيان الصهيوني والإمارات على بند سريّ.

وبحسب الصحيفة، وفق تفاصيل البند يتم تزويد أبو ظبي بمقاتلات أميركية من طراز “F-35” وطائرات صهيونية متطورة من دون طيار.

وشددت الصحيفة على أن البند سري للغاية ولم يعلن عنه، كما قالت مصادر أميركية وإماراتية لها، إن قيمة الصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

من جانبه أوضح ديوان رئاسة وزراء العدو أن “إسرائيل” “لم تغير موقفها المعارض لبيع أسلحة كاسرة لتفوق تل أبيب وتكنولوجيا أمنية متطورة إلى جميع دول الشرق الأوسط”.

إلى ذلك، كتب ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مقالة في الموقع تناول فيها اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني.

واعتبر هيرست أن ثلاثة رجال وضعوا أول اعتراف من قبل دولة عربية بــ “إسرائيل” منذ 26 عاماً جميعهم في مأزق محلي.

فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى أي طريقة ممكنة لمنع الأميركيين من التصويت بطريقة منظمة في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، لأنه إذا فعل عدد كافٍ منهم، فسيخسر منصبه بحسب تقييمات الاستطلاع الحالية.

أما رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو فهو قلق من الاحتجاجات خارج منزله بسبب تعامله مع فيروس كورونا، بينما شهد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تحطم مشاريعه واحداً تلو الآخر.

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Filed under: Nazi Israel, UAE | Tagged: COVID-19 pandemic, MBZ, Netanyahu, Netanyahu’s corruption trial, Normalisation, Russia presidential election., Trump |