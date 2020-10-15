الأسير الأخرس: شكراً للبنان وسورية وروسيا وأحرار العالم لن أنكسر ولن أخضع ولن أسمح للعدو بكسر إرادة شعبي

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تحدّث لـ “البناء” في اليوم الـ80 لإضرابه عن الطعام

صابرين دياب – البناء – فلسطين المحتلة

الأسير ماهر الأخرس في يومه الـ80 للإضراب عن الطعام، إنه “يريد الحياة ولا يريد الموت إنما الحياة بحرية وكرامة”. وقد أجرت “البناء” لقاءً مقتضباً معه، حيث كانت لافتة معنوياته والمشرّفة جداً، وقد توجهنا له بالتهنئة على تلك المعنويات والتي ننتظر منها أن ترفع معنويات الضعفاء في الخارج لأنّه هو القوي.

وتوجّه الأخرس برسالته للبنانيين قائلاً: “أنا أحيّي الشعب اللبناني وقيادته الحكيمة، أحيّي أهل جنوب لبنان الذين ذاقوا الأمرّين على يد العدو نفسه الذي نمرّ على يديه الآن، أحيّي كلّ أحرار لبنان الذين رفضوا أن يعيشوا تحت ذلّ هذا الاحتلال، وأحيّي كلّ أحرار العالم، وأحيّي كلّ حرّ في العالم رفض الذلّ والإهانة والاستكبار…”

وتابع الأسير أبو إسلام بالقول: “أحيّي كلّ من تضامَن معي لأنّ قضيتي تمثل كلّ شعبي”، مؤكداً عزمه ورفضه الانكسار والخضوع لإرادة العدو بالقول: “لن يكسروني وهم يحاولون كسري لكسر إرادة شعبي وأنا أدافع عن نفسي ولا أريد الحرية لنفسي”.

وأكد الأسير الأخرس رغبته في الحياة الكريمة الخالية من الذلّ والهوان، قائلاً: “والله أني أحب الحياة ولا أحب الموت لكن إنْ فرضوا عليّ الموت فهو أفضل لي من أن أعيش ذليلاً تحت بساطهم كما يُقال”.

كما توجه الأسير بكلمة للشعب السوري والقيادة الوطنية السورية وللجيش السوري قائلاً: “أشكر سورية على موقفها المشرّف لسنوات طويلة أمام المؤامرة التي مرّت عليها ممن يسّمونهم المجموعات الإسلامية والإسلام بريء منها. وأحيّي سورية وجيشها الوطني الذي قاتل هؤلاء المجرمين التكفيريين وأعوانهم الذين يدعمونهم من الخارج والدول الكبيرة”.

وتابع: “إن شاء الله تنتصر سورية عليهم وتتطهّر أرضها منهم وأن يكون الشعب السوري والحكومة السورية والجيش السوري داعماً لقضيتنا دائماً كما كان وشكراً لهم شكراً لهم على كلّ مواقفهم المشرّفة”.

كما تطرّق الأخرس لروسيا وشعبها وشكرهم لأنهم تدخلوا في قضيته قائلاً: “أشكر روسيا وشعبها والرئيس بوتين العظيم على وقفتهم معي لأني لم أجد حتى الفلسطينيين الذين يسمّون أنفسهم وزراء لم يفعلوا حتى كلمة بينما ننشكر روسيا وسفيرها الذي تدخل في قضيتي ولا يزال يتدخل وشكراً لهم كثيراً”.

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Filed under: Nazi Israel, Palestine, Russia, Syria, Takfiris, War on Syria | Tagged: Hunger strike, Occupied W Bank, Prisoner Maher Al-Akhras, Prisoners of Zion, SAA, South Lebanon |