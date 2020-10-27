صواريخ روسية تقتل وتجرح مئات المسلحين من “فيلق الشام” بريف إدلب

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سائر اسليم

طائرة حربية روسية تستهدف بعدة صواريخ معسكراً استراتيجياً لفصيل “فيلق الشام” في جبل الدويلة قرب سلقين غرب إدلب. ومصادر الميادين تؤكد أنها أحدثت انفجارات ضخمة سمع صداها في الأراضي التركية ومعظم ريف إدلب.

استهدفت طائرة حربية روسية بعدة صواريخ معسكراً استراتيجياً لفصيل “فيلق الشام” المدعوم من تركيا في جبل الدويلة قرب سلقين غرب إدلب.

وقالت مصادر “الميادين نت” إن الصواريخ استهدفت المعسكر بشكلٍ كامل، محدثة انفجارات ضخمة سمع صداها في الأراضي التركية ومعظم ريف إدلب.

وأكدت المصادر أنَّ الضربة الجوية أدت إلى تدمير كامل المعسكر الّذي يضمّ نخبة من مقاتلي الفيلق ومدربين عسكريين محليين وأجانب. ويتم من خلاله تخريج مقاتلي النخبة الذين تستعين بهم تركيا لتنفيذ مهام خاصة بها في إدلب ومناطق نفوذها شمال حلب.

وبلغت الحصيلة الأولية لعدد القتلى أكثر من 100 قتيل ونحو 200 جريح، معظمهم في حالة حرجة، إضافة إلى تدمير كامل العتاد.

يشار إلى أنه عقب قمة روسية تركية مشتركة لبحث التطورات الأخيرة في ريف إدلب، خلُص اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في آذار/ مارس الماضي إلى مذكرة تفاهم حول إدلب، ضمنت وقف إطلاق النار وإنشاء ممر آمن بطول 12 كيلومتراً على طول الطريق السريع M4.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام” وفصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً حالياً على حوالى نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.

وتتعرض المنطقة بين الحين والأخر لغارات تشنها أطراف عدة، آخرها قصف أميركي أدى إلى مقتل 17 من القيادات والعناصر المنشقة عن “هيئة تحرير الشام”.

المصدر: الميادين نت

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Filed under: Putin, Russia, Syria, Takfiris, War on Syria | Tagged: Erdogan, Faylaq Al-Sham, Syrian Occupied Idlib, Turkish Aggression |