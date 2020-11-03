تفاصيل الهجوم المسلح في وسط العاصمة النمساوية فيينا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.
وفي ما يلي تسلسل الأحداث:
– إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.
– وسائل إعلام نمساوية: هجوم مسلح يستهدف معبدا يهوديا.
– الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.
– مقتل شخص في الهجوم.
– الشرطة تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.
– اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.
– أحد المهاجمين يفجر نفسه.
– مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة.
– الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.
– انتشار كثيف للشرطة في فيينا.
– وزير الداخلية: نعتقد أن هجوم فيينا نفذه عدة أشخاص.
– وزير الداخلية: نعتقد أن إطلاق النار في فيينا هجوم إرهابي.
– الشرطة: هجوم فيينا شمل 6 مواقع.
– الداخلية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا.
– وزير الداخلية: عملية ملاحقة الإرهابيين المحتملين مستمرة في فيينا.
– الجيش النمساوي يشارك في عملية خاصة في وسط فيينا ويتولى حماية مرافق العاصمة.
– الشرطة تلقي القبض على 4 مشاركين في تنفيذ الهجوم.
– الشرطة تنفي صحة الأنباء عن اختطاف رهائن.
– المستشار النمساوي سيباستيان كورتس: الشرطة تتصرف بحزم مع المهاجمين ونحن نمر بساعات صعبة.
– مستشار النمسا: الشرطة تتخذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الهجوم الإرهابي الشنيع.
– مستشار النمسا: منفذو هجوم فيينا مزودون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال.
– القوات الخاصة تواصل ملاحقة مشاركين في تنفيذ الهجوم.
– وزير الداخلية: مهاجمو فيينا مسلحون وخطرون وطلقاء.
– حسابات على “تويتر” تتوعد الشرطة النمساوية بهجمات أخرى.
– تشكيل مركز عمليات بمشاركة المستشار النمساوي على خلفية هجوم فيينا.
– رئيس مستشفيات مدينة فيينا يؤكد إصابة 15 شخصا في الهجوم المسلح.
– وزير الداخلية: سقوط عدد من القتلى في هجوم فيينا.
– وزير الداخلية: واحد على الأقل من المهاجمين لا يزال طليقا
– وزير الداخلية: الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس يوم الثلاثاء.
– مسؤول في وزارة الداخلية: مقتل مهاجم في إطلاق الرصاص في فيينا.
– تعزيز عمليات الفحص والتفتيش على الحدود.
– المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، هارالد سوروس، يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في الهجوم.
– صحيفة “فالتر” النمساوية تقول إن منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني وعمره 20 عاما.
– مستشار النمسا: منفذو هجوم فيينا مجهزون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال.
– وزير داخلية النمسا: “إرهابي إسلامي” نفذ هجوم فيينا.
– وزير الداخلية النمساوي: مقتل 4 أشخاص جراء الهجوم في فيينا
- هجوم مسلّح في فيّينا قرب الكنيس اليهوديّ وصحف الكيان تتحدّث عن مقتل 8 «إسرائيليين»
- تفاصيل الهجوم المسلح في وسط العاصمة النمساوية فيينا
- فيينا: هجوم مسلّح يستهدف 6 مواقع ويسفر عن قتيلين
Filed under: Austria, ISIS, Takfiris | Tagged: Macron's hate speech, Prophet Mohammed |
Leave a Reply