تفاصيل الهجوم المسلح في وسط العاصمة النمساوية فيينا

Posted on by martyrashrakat

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شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.

وفي ما يلي تسلسل الأحداث:

– إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.

– وسائل إعلام نمساوية: هجوم مسلح يستهدف معبدا يهوديا.

– الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.

– مقتل شخص في الهجوم.

– الشرطة تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.

– اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.

– أحد المهاجمين يفجر نفسه.

– مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة.

– الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.

– انتشار كثيف للشرطة في فيينا.

– وزير الداخلية: نعتقد أن هجوم فيينا نفذه عدة أشخاص.

– وزير الداخلية: نعتقد أن إطلاق النار في فيينا هجوم إرهابي.

– الشرطة: هجوم فيينا شمل 6 مواقع.

– الداخلية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا.

– وزير الداخلية: عملية ملاحقة الإرهابيين المحتملين مستمرة في فيينا.

– الجيش النمساوي يشارك في عملية خاصة في وسط فيينا ويتولى حماية مرافق العاصمة.

– الشرطة تلقي القبض على 4 مشاركين في تنفيذ الهجوم.

– الشرطة تنفي صحة الأنباء عن اختطاف رهائن.

– المستشار النمساوي سيباستيان كورتس: الشرطة تتصرف بحزم مع المهاجمين ونحن نمر بساعات صعبة.

– مستشار النمسا: الشرطة تتخذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الهجوم الإرهابي الشنيع.

– مستشار النمسا: منفذو هجوم فيينا مزودون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال.

– القوات الخاصة تواصل ملاحقة مشاركين في تنفيذ الهجوم.

– وزير الداخلية: مهاجمو فيينا مسلحون وخطرون وطلقاء.

– حسابات على “تويتر” تتوعد الشرطة النمساوية بهجمات أخرى.

– تشكيل مركز عمليات بمشاركة المستشار النمساوي على خلفية هجوم فيينا.

– رئيس مستشفيات مدينة فيينا يؤكد إصابة 15 شخصا في الهجوم المسلح.

– وزير الداخلية: سقوط عدد من القتلى في هجوم فيينا.

– وزير الداخلية: واحد على الأقل من المهاجمين لا يزال طليقا

– وزير الداخلية: الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس يوم الثلاثاء.

– مسؤول في وزارة الداخلية: مقتل مهاجم في إطلاق الرصاص في فيينا.

– تعزيز عمليات الفحص والتفتيش على الحدود.

– المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، هارالد سوروس، يعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في الهجوم.

– صحيفة “فالتر” النمساوية تقول إن منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني وعمره 20 عاما.

– مستشار النمسا: منفذو هجوم فيينا مجهزون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال.

– وزير داخلية النمسا: “إرهابي إسلامي” نفذ هجوم فيينا.

– وزير الداخلية النمساوي: مقتل 4 أشخاص جراء الهجوم في فيينا

#FlashInfo : Des tirs ont été signalés près d’une synagogue à #Vienne, en #Autriche. Bilan provisoire : un mort et plusieurs blessés. 🇦🇹 pic.twitter.com/6M0NgW2Ydb — 🇨🇭A M 🇨🇭 (@amariethoz) November 2, 2020

🇦🇹 – Alerte terroriste à #Vienne: attaque contre une synagogue. Opération policière massive en cours.

Via @YourAnonOne pic.twitter.com/HhdQhhXKLt — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 2, 2020

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Filed under: Austria, ISIS, Takfiris | Tagged: Macron's hate speech, Prophet Mohammed |