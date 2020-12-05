حسان اللقيس ومعركة الجليل

Posted on December 5, 2020 by martyrashrakat
Hezbollah Drones Capture Footage of Zionist Military Command Sites in Galilee, Shebaa Farms: Israelis Concerned about Nightmare Scenario (Videos)
Mission Accomplished: Hezbollah Drone Flew over Galilee, Returned Safely

التعليق السياسي

تعمّد الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية إحياء ذكرى استشهاد القائد المقاوم حسان اللقيس الذي يُعتبر مؤسس سلاح الجو في قوات المقاومة، والمبدع في قيادة وتطوير جهاز الطائرات المسيّرة، عبر تضمين الحلقة الأخيرة من وثائقي التحرير الثاني قسماً خاصاً عن الطائرة المسيَّرة للمقاومة التي حلقت فوق منطقة الجليل أثناء المناورة العسكرية التي أجراها جيش الاحتلال قبل أيام وبثت في الحلقة مشاهد قامت الطائرة المسيّرة بتصويرها لمنطقة قيادة جيش الاحتلال في الجليل بالتفصيل.

القادة الميدانيّون وقادة غرف العمليات في المقاومة وهم يشرحون تفاصيل الإنجازات العسكرية التي أنجزتها المقاومة، والخطط العسكرية التي قاموا بوضعها، كاشفين عن مستوى من التفوّق والرفعة في العلوم العسكرية، لكن الأهم كان ما قالوه عن علاقة حرب التحرير الثاني بالحرب المقبلة في الجليل، وجاء كلام رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عن هذه الحرب المقبلة رسالة واضحة لكيان الاحتلال عن انتقال حزب الله من مرحلة توازن الردع الى مرحلة اللاتوازن مستعيداً الوضعية التي كان عليها الأمر معكوساً لصالح جيش الاحتلال قبل إنجاز تحرير العام 2000.

قادة جيش الاحتلال لا ينكرون ما قاله قادة المقاومة عن تفوّق المقاومة في مجال قدرة الاشتباك، وفي المعنويات، وبالمقابل بلوغهم مرحلة توازن في قدرة النار مع جيش الاحتلال ما يجعل أي مواجهة مقبلة بين المقاومة والاحتلال محسومة لصالح المقاومة، ولم تكن خافية المكانة التي يحتلها سلاح الجو في الجهوزية المتقدّمة للمقاومة قياساً بأحادية السيطرة على الجو لصالح جيش الاحتلال، وإذا كان ما هو ظاهر من هذا السلاح هو الطائرات المسيّرة فإن قادة الاحتلال يتحدّثون عمّا هو أهم.

أسرار التحرير الثاني - الحلقة التاسعة - المشاة بالمشاة | شبكة برامج قناة المنار

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Filed under: Al Qaeda, Hezbollah, ISIS, Lebanon, Lebanon's army | Tagged: , , , , |

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