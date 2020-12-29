على الهواء مباشرة…المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ مناورات “الركن الشديد”

الناطق باسم سرايا القدس يقول إن المقاومة الفلسطينية هي صمام الأمان للحفاظ على القضية الفلسطينية، ويعلن اطلاق مناورة “الركن الشديد” في غزة.
أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، كما أطلقت طائرات أبابيل المسيّرة في إطار المناورة التي تحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.
وإيذاناً ببدء المناورة أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، كما أطلقت طائرات أبابيل المسيّرة في إطار المناورة التي تحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.
أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، كما أطلقت طائرات أبابيل المسيّرة في إطار المناورة التي تحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.
وإيذاناً ببدء المناورة أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، كما أطلقت طائرات أبابيل المسيّرة في إطار المناورة التي تحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك سيتخلل المناورة انتشار لعناصر المقاومة وأجهزة أمنية وشرطية، وحركة نشطة لمركبات اسعاف والدفاع المدنيّ وامن والشرطة في جميع المحافظات.
وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إطلاق مناورة “الركن الشديد” في غزة.
وانطلقت رشقات صواريخ على الهواء مباشرة وأمام وسائل الإعلام، في وقتٍ قال فيه مراسل الميادين في غزة إن طائرات استطلاع تابعة للمقاومة جابت سماء منطقة المناورات.
وقال الناطق باسم “سرايا القدس” أبو حمزة إن “المقاومة الفلسطينية ما زالت على عهدها في مواصلة طريق الجهاد، وهي صمام الأمان للحفاظ على القضية الفلسطينية”.
أبو حمزة أشار إلى أن “هذه المناورات الدفاعية هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا، وأضاف أن “سلاحنا حاضر وقرارنا موحّد في خوض أيّ مواجهة للدفاع عن شعبنا، وأن المناورات المشتركة تعبر بوضوح عن وحدة قرارنا”.
وقال أبو حمزة إن “المقاومة اليوم هي أقوى وأصلب وأكثر قدرة على مواجهة العدو وردعه، و لن تسمح للعدو بفرض قواعد اشتباك لا ترضاها”.
وعن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أشار أبو حمزة إلى أن “المطبعون وأذناب الاحتلال إلى مزابل التاريخ وستظل فلسطين قضية العرب والمسلمين”.
وفي السياق، قال مراسل الميادين في غزة إن طائرات استطلاع تابعة للمقاومة تجوب سماء منطقة مناورات “الركن الشديد”.
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Filed under: Nazi Israel, Palestine | Tagged: Gaza, Palestinian Resistance |
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