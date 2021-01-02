الحوثي في رسالة إلى عائلة سليماني: سيظل خالداً في وجدان الأحرار

Posted on January 2, 2021 by martyrashrakat

الميادين نت

الحوثي: سليماني سيظل خالداً في وجدان الأحرار في كل الأجيال
قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي يبعث برسالة لعائلة الشهيد الحاج قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

قال قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي إن “شهيد الأمة الإسلامية المجاهد الكبير الحاج قاسم سليماني حظي بتوفيق الله ليكون في عداد الرجال المؤمنين الذين عنوان موقفهم هو الصدق مع الله سبحانه”.

وفي رسالة لعائلة الشهيد قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله، أوضح الحوثي أن “سليماني كان ثابتاً في مرحلة “ومنهم من ينتظر”، وكانت تجليات صدقه مع الله في تلك المرحلة عزماً لا يلين، ومثابرة في العمل بكل جد واهتمام كبير وتفان في سبيل الله”.

كما أضاف أن “الحاج قاسم سليماني كان جنديّ الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة”، مؤكداً أنه “سيظل خالداً في وجدان الأحرار في كل الأجيال الآتية وحاضراً في إنتاجه وآثاره وإسهاماته في كل الساحات”.

وشدد الحوثي على أنه “شهد بمدى تأثير الشهيد سليماني الكبير مستوى انزعاج الطغاة المستكبرين منه، وقد أكرمه الله بكرامة الجهاد”.

يذكر أن قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس استشهدا في 3 كانون الثاني/يناير الماضي بقصف صاروخي أميركي  قرب مطار بغداد الدولي.

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