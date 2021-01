Gen. Suleimani Had Special Relation with Imad Mughniyeh’s Family: Untold Stories النجوى الأخيرة لآل مغنية: وكأنّي ذاهب إلى مقتلي

Posted on by martyrashrakat

January 6, 2021

Martyrs Gen. Qassem Suleimani and Jihad Mughniyeh (photo by Al-Akhbar news paper).

Just two days before his assassination on January 3 last year, Lt Gen. Qassem Suleimani visited Lebanon and spent time with the family of top Hezbollah commander martyr Imad Mughniyeh and Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah.

At dinner, Mughniyeh family told the Iranian general that it had been a long time since his last visit. Gen. Suleimani replied by saying that in the coming period they would go to Iran to meet him due to security concers, Qassem Qassem reports in an article published by Lebanese Daily Al-Akhbar on the first martyrdom anniversary of the Iranian general.

Gen. Suleimani was so calm, all who was present at that unexpected visit described it as strange. “Suleimani was not a normal man to Mughniyeh family, whose house was just like his own house. Throughout long years, Suleimani prayed, ate and wept there. He shared the family’s sorrow and joy,” Qassem says.

Suleimani, Mughniyeh Faced Death Together

The relation between Suleimani and Mughniyeh family started in 1998 when he was tapped to be the commander of the IRGC’s Quds Force. Since that year, Suleimani constantly went to the house f Hezbollah’s military commander Imad Mughniyeh who was assassinated by Israeli Mossad in Damascus on February 12, 2008, according to the Al-Akhbar’s article.

The relation between the two commanders became closer after they repeatedly face death together, Qassem says. One of that incidents took place in July War in 2006. At that night, and due to intensified Israeli bombing of Lebanon, Mughniyeh and Suleimani (along with his associate) moved for another place. While moving, Suleimani pulled Mughniyeh by his shoulder addressing him: “Stay back, I will secure the road. You have to stay alive.”

Qassem narrates another incident when Suleimani and Mughniyeh, known for his nom du guerre (Haj Rudwan), noticed a suspected car on their way from Qom to Tehran. As they changed their way, Mughniyeh’s facial expressions had never changed, the Beirut-based Palestinian journalist cites a story told by Suleimani himself about that incident.

Just few minutes before Mughniyeh’s martyrdom in 2008, Suleimani was accompanying the Hezbollah commander, Qassem cites a report by Ronen Bergman, Israeli investigative journalist. Following the assassination, Suleimani became a member of Mughniyeh family. He got the nickname of “Amo”, which means uncle, and kept on following up their issues. His house in Iran also became a destination for Mughniyeh family, Qassem says.

Relation with Jihad Mughniyeh

Jihad Mughniyeh, Haj Rudwan’s son, had a special relation with Suleimani, Qassem says. During the Syrian war, Jihad worked among the ranks of the Resistance fighters in the occupied Golan. Few days before his martyrdom by an Israeli strike on Golan’s Quneitra in January 2015, Suleimani and Jihad Mughniyeh attended a meeting for the Resistance in Syria. Qassem quotes one of the meeting attendees as saying that Jihad asked Suleimani to go on a mission to the occupied Golan.

“Unlike previous meetings, Gen Suleimani authorized the mission of Jihad who was extremely charming to the extent that no one could say ‘no’,” Qassem quotes the Resistance fighter who attended that meeting in Syria as saying.

After Jihad’s martyrdom, Suleimani headed for the house of Mughniyeh family. He offered Hajjeh Amina Slameh, Imad Mughniyeh’s mother and Jihad’s grandmother, condolences. The Iranian general spent that night at Jihad’s room weeping and calling Allah to grant him martyrdom just like that of Imad and Jihad Mughniyeh, according to Al-Akhbar’s Qassem.

The Last Visit

Going back to Suleimani’s visit to Mughniyeh family two days before his martyrdom last year, Qassem narrates what happened by saying: “Unlike previous visits, Suleimani did not care for time. It was a special night when he stayed long at the house of Mughniyeh family’s house in Beirut’s southern suburb (Dahiyeh). He told them that he was heading for Iraq. They asked him to refrain from going there. But he replied by saying that he was going by his official capacity and that it was ‘illogical’ that he would be assassinated. However, with the presence of a man like Donald Trump at the White House, there is no place for logic. Then, Suleimani headed to visit Sayyed Nasrallah. After meeting Hezbollah secretary general, Suleimani received a phone call from Fatima Mughniyeh, daughter of Imad and sister of Jihad. During that phone call, Fatima reiterated her call on Suleimani to change his mind and cancel Iraq visit. He replied by saying that the weather was nice and that the moon was shining, using the term: ‘It seems that I’m heading to death’.”

“After midnight on Thursday, January 2, 2020, US fighter jets assassinated Gen. Suleimani near Baghdad International Airport. “Amo” was martyred in the same way as Imad and Jihad Mughniyeh were martyred. The news took Mughniyeh family back to February 12, 2008, the day when the top Hezbollah commander was martyred. Yes, according to that family the loss was the same,” Qassem concludes his article at Al-Akhbar.

Translated and edited by Marwa Haidar

Source: Al-Akhbar Newspaper

قاسم س. قاسم الإثنين 4 كانون الثاني 2021

قبل اغتياله بـ72 ساعة، كان قائد «قوّة القدس»، الشهيد قاسم سليماني، في لبنان. أمضى وقته في زيارة لعائلة الشهيد عماد مغنية، والأمين العام لـ «حزب الله»، السيد حسن نصرالله. زيارة أتت بعد فترة من الانقطاع افتقدت في خلالها عائلة مغنية حضوره بينها. يوم الثلاثاء، أي قَبل اغتياله بيومين، طُرق باب البيت. كانت المفاجأة أن «عمّو»، كما يناديه أبناء الشهيد عماد، هو الطارق. وكلمة «عمّو»، في الثقافة الشعبية الإيرانية، مقرونة بالروح دائماً، وهي تعني أن الشخص المنادى بها ينوب عن الأب في غيابه.

ترك استشهاد جهاد أثره على الحاج قاسم، فكان يطلب ممَّن يلتقيهم أن يدعوا له بأن يستشهد بالطريقة نفسها (الأخبار)

على العشاء، قيل له إن غيبته طالت هذه المرّة. أجاب العائلة بأنها، في الفترة المقبلة، ستضطرّ للمجيء إلى إيران لرؤيته، ذلك أن وضعه الأمني لم يعد يسمح له بالتحرّك كثيراً، خصوصاً بعد اكتشاف الخلية التي حاولت اغتياله في مدينة كرمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2019. كان سليماني هادئاً جداً. مَن حَضَر الزيارة يصفها بالغريبة. مجرّد مجيئه بدا مفاجئاً، إذ لم يكن متوقّعاً قبل رأس السنة. كعادته، أدّى واجب الصلاة، إلّا أن العائلة، وللمرّة الأولى، صلّت خلفه، واحتفظت من بعدها بسجادة صلاته وسجدته وسُبحته، وهو ما لم يحدث سابقاً أيضاً في مئات المرّات التي صلّى فيها الحاج في بيت آل مغنية. بعد استشهاده، وجدت العائلة تفسيراً لهذا كلّه.

لم يكن سليماني رجلاً عادياً في حياة عائلة مغنية. كان البيت بيته. صلّى وأكل وبكى فيه. عاش مع العائلة أفراحها وأتراحها. هذه العلاقة بين العائلتين بدأت قبل التحرير عام 2000، وتحديداً في عام 1998، عندما تسلّم سليماني قيادة «قوّة القدس»، ومغنية القيادة العسكرية لـ«حزب الله» في لبنان. خلال تلك السنوات، تردّد سليماني إلى منزل «الحاج رضوان». وقتها، كانت العائلة تسمع باسمه، لكنّها لم تكن تعرف مَن يكون. ما كان مؤكداً، أنه صديق عماد مغنية. توطّدت العلاقة بينهما، وأصبحا أقرب بعدما واجها الموت مرّات عدّة في خلال حرب تموز. في إحدى ليالي الحرب، اشتدّ القصف الإسرائيلي وانقطعت الكهرباء عن المنطقة حيث البيت الآمن الذي يحتضن مغنية وزوجته الحاجة سعدى بدر الدين وسليماني ومرافقهما. ارتأى الرجلان المغادرة. امتشقا والمرافق رشاشاتهم، ونزلوا على الدرج المعتم. تقدّمهم مغنية وخلفه سليماني والمرافق وراءهما. لدى وصولهم إلى مدخل المبنى، شدّ سليماني مغنية من كتفه، وقال له: «أنا سأؤمّن لك الطريق، عليك أن تبقى حياً».

في إحدى المرّات، يروي سليماني أنه كان في السيارة مع مغنية متجهَين من قمّ إلى طهران. على الطريق، اشتبه الأخير بسيّارة تلاحقهما، وشعرا بأنهما مهدَّدان بالقتل، فاتّجها صوب الصحراء، وقاد الأول لكيلومترات عدّة قبل العودة إلى الطريق الرئيس. يقول سليماني إن مغنية كان هادئاً جداً: «لم تتغيّر ملامحه أبداً، لا عندما اعتقدنا أننا معرّضان للموت، ولا عندما أصبحنا بأمان». في عام 2008، استُشهد مغنية في تفجير بالقرب من سيّارته. بحسب الكاتب الإسرائيلي، رونين بيرغمان، فإن سليماني كان معه قبل استشهاده بدقائق. وبعد استشهاده، تمنّى الحاج قاسم، الذي سيصبح جزءاً من العائلة، أن يحظى بالشهادة نفسها. لم يعد صديق «الحاج رضوان»، بل أصبح «عمّو» وناب عنه. حرص على متابعة شؤون العائلة، وفي إيران أصبحت الأخيرة جزءاً من عائلة سليماني، وبيته أصبح وجهتها.

في تلك الليلة، قبل استشهاده بـ48 ساعة، طلبت عائلة مغنية من سليماني عدم التوجّه إلى العراق



خلال الحرب السورية، عمل الشهيد جهاد عماد مغنية في الجولان السوري المحتلّ. كثر لم يعرفوا طبيعة عمله. قبل استشهاده بأيّام، التقى جهاد بسليماني، وأطلعه على عمله وما أنجزه، واستأذنه للتوجّه إلى هناك. في العادة، كان يرفض طلبه. لكن في تلك الجلسة، وافق وأذِن له بالذهاب. يقول أحد الذين حضروا اللقاء إن «جهاد سَحَر الحاضرين، ولم نتمكّن من أن نقول له لا على شيء». بعد استشهاد جهاد في قصف إسرائيلي استهدف سيّارته في القنيطرة عام 2015، توجّه سليماني إلى منزل جدّة الشهيد في منطقة الغبيري. بمجرّد دخوله البيت، لم يتمالك نفسه، حتّى إنه أمضى ليلته تلك في غرفة جهاد. جلس على أرضها وبكى. ترك استشهاده أثره على الحاج قاسم، فكان يطلب ممَّن يلتقيهم أن يدعوا له بأن يستشهد بالطريقة نفسها التي استُشهد بها عماد وجهاد مغنية، وهو ما نقلته زينب، ابنة القيادي في «حرس الثورة»، الشهيد حسين محرابي، عندما زار سليماني بيتها في مشهد. تروي عن لسانه: «الحاج عماد وجهاد نالا شهادة مميّزة. استشهدا في السيارة، أي أنّ أحداً لم يكن يجرؤ على مواجهتهما… الشهيد جهاد مغنية، أطلقوا صاروخاً على سيّارته واحترق بشكل كامل ولم يبقَ منه شيء كثير. كم كانت شهادته مميّزة، ادعي لي يا زينب أن أستشهد كما استشهدا».

بالعودة إلى ليلة الثلاثاء، قبل 48 ساعة من استشهاده، أمضى الحاج قاسم ليلته في بيت عائلة مغنية. يقول مَن التقاه إنه، للمرّة الأولى، لم يكترث للوقت. أطال في كلّ شيء؛ في صلاته، في جلسته، حتى إنه عندما همّ بالرحيل عاد وجلس لوقت إضافي، وهو ما لم يكن عادياً. في تلك الليلة، طلب الحاضرون من سليماني عدم التوجّه إلى العراق، فقال لهم إنه مضطر للذهاب إلى بغداد وبعدها سيبقى في طهران. حاول طمأنة العائلة، وقال إنه يزور العراق بصفته الرسمية، ولن يكون من المنطقي استهدافه. لكن مع وجود مجنون كالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، فلا مكان للمنطق. بعد زيارته العائلة، تَوجّه سليماني للقاء السيد حسن نصرالله. عند الباب، ودّع الجميع، ثم عاد وودّعهم مرّة ثانية قبل ركوبه السيارة، وهو أمرٌ استغربته العائلة أيضاً واعتبرته إشارةً إلى شيء ما. بعد لقائه نصرالله، اتّصلت فاطمة، ابنة الشهيد عماد مغنية، بسليماني، مستبقةً توجّهه إلى سوريا. كرّرت تمنّيها عليه بعدم التوجّه إلى العراق، قائلةً إنها ليست مطمَئنّة للزيارة. أجابها: «الطقس جميل والليلة مقمرة وكأني ذاهب إلى مقتلي». ليلة الخميس – الجمعة، في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتالت طائرات أميركية قائد «قوّة القدس» قرب مطار بغداد. استُشهد «عمّو» بالطريقة نفسها التي اغتيل بها عماد وجهاد مغنية. بعد وصول نبأ اغتياله إلى عائلة مغنية، عاد التاريخ بها إلى 12 شباط/ فبراير عام 2008. فالخسارة، بالنسبة إليها، كانت نفسها.

في الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال الحاج عماد مغنية عام 2018، تحدّث سليماني، للمرّة الأولى، عن الشهيد في احتفال أقيم في طهران. خلال كلمته، كشف سليماني عن الجوانب التي لا يعرفها كثيرون عن الحاج رضوان، متطرّقاً إلى شخصيّته ودوره في المقاومة. بعد الاحتفال، توجّهت عائلة مغنية، ومَن يرافقها، إلى مشهد مع سليماني. ولدى سؤال الحاج قاسم عمّا دفعه إلى الظهور والحديث عن الشهيد، قال، وهو ينظر إلى فاطمة، ابنة مغنية، مبتسماً: «ابنتنا طلبت ذلك». حديثه عن مغنية لم يكن سهلاً بالنسبة إليه، إذ دائماً ما كان يبكيه، مثلما حدث أثناء مقابلته مع التلفزيون الإيراني عن يوميات حرب تموز، والذي دفعه إلى تأجيل تصوير الحلقة إلى اليوم التالي.

بعد وفاة الحاج فايز مغنية، والد الشهيد عماد، في عام 2017، لم يتمكّن سليماني من المشاركة في تشييع «أبي عماد»، بسبب المعارك الدائرة في سوريا والعراق. إلّا أنه لم يغب عن تفاصيل الجنازة. ففي عزّ المعارك، تواصَل مع ابنة أبي عماد سائلاً عن مكان الدفن، وعمّا تحتاج إليه العائلة. بعد فترة، حضر هو وأبو مهدي المهندس إلى لبنان لتعزية المرحومة الحاجة آمنة سلامة، «أم عماد». حاولا التخفيف عنها وعرضا عليها زيارة العراق أو إيران. لكنّ أمّ عماد أوصت القائدَين الشهيدين بالانتباه إلى نفسَيهما، بعدما تكرّر ظهورهما على الخطّ الأمامي للمواجهات في العراق. وقالت لهما: «قبل أن توصياني بالانتباه إلى نفسي، عليكما أنتما أن تنتبها».

