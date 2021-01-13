بعد رفضه القيام برحلة إلى «تل أبيب».. الإمارات تجمّد عمل طيارٍ تونسيّ

Posted on by martyrashrakat

كشفت وسائل إعلام تونسية محلية، أن شركة طيران الإمارات قامت بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وقالت صحيفة «الشارع المغاربي» في خبر لها إن «منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسيّ يعمل في شركة طيران الإمارات تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب».

من جهته، كشف قائد الطائرة منعم صاحب الطابع، أنه تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وكتب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» الثلاثاء «تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب… الله فقط مَن يرعاني… لست نادماً».

هذا وتواصل الشارع المغاربي مع الطيار الطابع، الذي أكد أنه في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب. يُشار إلى أن صاحب التدوينة قام بإغلاق صفحته على «فيسبوك» مباشرة بعد نشر التدوينة.

ويذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على «اتفاق التطبيع مع «إسرائيل»» في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبرعاية أميركيّة.

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Filed under: UAE | Tagged: Normalization with Israel |