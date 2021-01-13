بعد رفضه القيام برحلة إلى «تل أبيب».. الإمارات تجمّد عمل طيارٍ تونسيّ

Posted on January 13, 2021 by martyrashrakat

كشفت وسائل إعلام تونسية محلية، أن شركة طيران الإمارات قامت بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وقالت صحيفة «الشارع المغاربي» في خبر لها إن «منعم صاحب الطابع، وهو قائد طائرة تونسيّ يعمل في شركة طيران الإمارات تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب».

من جهته، كشف قائد الطائرة منعم صاحب الطابع، أنه تمّ تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وكتب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» الثلاثاء «تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب… الله فقط مَن يرعاني… لست نادماً».

هذا وتواصل الشارع المغاربي مع الطيار الطابع، الذي أكد أنه في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب. يُشار إلى أن صاحب التدوينة قام بإغلاق صفحته على «فيسبوك» مباشرة بعد نشر التدوينة.

ويذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على «اتفاق التطبيع مع «إسرائيل»» في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبرعاية أميركيّة.

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

Filed under: UAE | Tagged: |

« »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Cancel

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: