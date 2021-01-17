“أجبرها على التراجع”.. بالفيديو: الجيش الإيراني يرصد غواصة مجهولة

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المصدر: الميادين

14 كانون الثاني 18:47

وحدات الجيش الإيراني ترصد غواصة مجهولة الهوية حاولت الاقتراب من منطقة العمليات حيث كانت تجري مناورات في مياه بحر عمان وسواحل “كنارك”.

أفاد بيان لدائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني، بأن وحدات الجيش رصدت غواصة مجهولة الهوية حاولت الاقتراب من منطقة العمليات حيث كانت تجري مناورات في مياه بحر عمان وسواحل كنارك جنوب غرب إيران.

وذكر البيان أن طائرات الاستطلاع تحركت على الفور ووجهت نداءات تحذرية لحمل الغواصة على مغادرة المنطقة حيث أجبرت بالفعل على المغارة سريعاً ترافقها طائرات ومروحيات الجيش.

الجيش الإيراني: طائرات الاستطلاع تحركت على الفور ووجهت نداءات تحذرية

وكانت مواقع تابعة لحرس الثورة ذكرت أن الغواصة المجهولة قد تم رصدها وقبل أن تقترب من منطقة العمليات.

وتواصل القوة البحرية للجيش الإيراني مناورات “اقتدار – 99” في يومها الثاني والأخير على مساحة واسعة تمتد من سواحل مكران الإيرانية إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وذكرت العلاقات العامة للجيش أن أنواعاً مختلفة من صواريخ كروز البحرية أطلقت، اليوم الخميس، من السواحل والسفن الحربية المشاركة في المناورات وأصابت أهدافها بدقة شمال المحيط الهندي.

من جهته قال المتحدث باسم مناورات “اقتدار – 99” حمزة علي كاوياني، إن “القوة البحرية للجيش تتمتع اليوم بقدرات عالية في مجال صواريخ كروز البحرية، وتمتلك طرازات متنوعة منها”، موضحاً أن “لهذه الصواريخ دور كبير في حسم المعارك”.

وأشار كاوياني إلى استخدام أسلحة ومنظومات في هذه المناورات “لايمكن الكشف عن تفاصيلها”، مؤكداً أن أي “اعتداء على الحدود الإيرانية البحرية سيواجه بهذه الأسلحة والصواريخ”.

وانطلقت مناورات “اقتدار 99” البحرية، صباح أمس الأربعاء، بمشاركة مختلف الوحدات البحرية. وكشفت البحرية الإيرانية عن واحدة من أضخم وأهم سفنها وهي “مكران”، خلال المناورة.

وقالت مصادر الميادين إن “السفينة مكران” الإيرانية تزن 121 ألف طن وهي جزء من مشروع إنشاء قاعدة بحرية في شمال المحيط الهندي.

السفن الإيرانية تحاصر الغواصة الأميركية لحظة اقترابها من منطقة المناورات

البحرية الإيرانية تكشف أن الغواصة التي اقتربت من منطقة عمليات المناورات الإيرانية يوم الخميس الماضي كانت أميركية، مشيرة إلى أن القطع البحرية وجهت تحذيرات شديدة اللهجة للغواصة ما أجبرها على الابتعاد عن مكان العمليات.

البحرية الإيرانية أجرت مناورات في مياه بحر عمان وسواحل “كنارك” جنوب غرب إيران

كشف العميد البحري في الجيش الإيراني حمزة علي كاوياني أن الغواصة التي حاولت الاقتراب من منطقة عمليات المناورات يوم الخميس كانت أميركية.

وأشار كاوياني إلى أن الغواصات والسفن الإيرانية حاصرت بالكامل الغواصة الأميركية لحظة اقترابها من منطقة المناورات، وأجبرتها على التراجع.

وأوضح أن القطع البحرية كانت قد وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى طاقم الغواصة، ما أجبرهم على الابتعاد عن مكان العمليات.

هذا ورصدت يوم الخميس الماضي وحدات الجيش الإيراني غواصة مجهولة الهوية حاولت الاقتراب من منطقة العمليات، حيث كانت تجري مناورات في مياه بحر عمان وسواحل “كنارك” جنوب غرب إيران، وأجبرتها على التراجع.

ونفذت القوة البحرية للجيش الإيراني مناورات “اقتدار – 99” في يومها الثاني والأخير على مساحة واسعة امتدت من سواحل مكران الإيرانية إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندي، والتي انطلقت صباح الأربعاء، بمشاركة مختلف الوحدات البحرية.

وكشفت البحرية الإيرانية عن واحدة من أضخم وأهم سفنها وهي “مكران”، خلال المناورة، وتزن 121 ألف طن وهي جزء من مشروع إنشاء قاعدة بحرية في شمال المحيط الهندي.

وذكرت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن أنواعاً مختلفة من صواريخ كروز البحرية أطلقت، من السواحل والسفن الحربية المشاركة في المناورات وأصابت أهدافها بدقة شمال المحيط الهندي.

وفي سياق متصل، أكد قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني أمير علي حاجي زادة أن القوات الإيرانية قادرة على ضرب جميع القواعد الأميركية في المنطقة وتدميرها خلال لحظة واحدة. وقال إنه “رغم امتلاك الأميركيين للقوة إلا أن حرس الثورة تعلموا كيف يحاربونهم وبإمكانهم ضربهم وتدمير دفاعاتهم، وتوجيه ضربة شديدة لهم، عبر إطلاق 500 صاروخ في آن واحد بنحو لا يمكن تعويض خسارتهم”.

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Filed under: Iran, USA | Tagged: Persian Gulf |