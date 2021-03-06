أربعون عاماً والقدس ضيا عينيك يا مهندس العلاقات العربية الإيرانية

أربعون عاما على غياب محمد صالح الحسيني:ذكريات من زمن الشهداء الأمميين

هل تذكر يا ابن السجاد كيف ايضا ًكنت الفدائي الذي تحمل مهمة تأمين ثم نقل صواريخ السكود من طرابلس الغرب الى طهران من فوق سماء موسكو وانت تعرف انك مطارد ومراقب ومحسود ومظلوم من قبل المرجفين ، وهم هم انفسهم الذين اخذوا عليك الربط بين الدين والسياسة في حارات وازقة امير المؤمنين ، ثم عاودوا الظهور بحلة جديدة ليفتروا عليك بلسان ألكن غريب مريب… لا لشئ الا لعجزهم أمام إصرارك على الثبات والتخندق مع امامك عاملاً بالتكليف مهما كان الثمن عالياً وصمدت مع جماعة المنتظرين إمامهم القادم القائم بالحق ، لتنضم الى ثلة الزاهدين بالدنيا ومحاصصاتها ومناصبها وكل زخرفها ، ولانك رفضت السفارة والوزارة والحراسة وقلت ان حارس العمر الاجل، وقلت ان من يمتنع من شد الرحال الى القدس ليحررها تأتيه تل ابيب بجيش احتلال او مرتزقة صهاينة، فقد عاجلتك مجموعة مجندة من الموساد بلباس يشبه داعش والنصرة اليوم لتغتالك غيلة وغدراً يوم الخامس من مارس/ آذار العام ١٩٨١ وانت خارج من اجتماع تنسيقي على طريق فلسطين في سفارة الجمهورية الاسلامية، فتصبح شهيد القدس وايران والعراق وسورية ولبنان وتتبناك حركة امل المجاهدة والثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وكان ان وصفوك يومها بمهندس العلاقات العربية الايرانية ، ونعاك الحرس الثوري رسمياً والقيادة القومية السورية وكل المعارضة العراقية الاسلامية وقادة ايران من امامها الذي توجك بخط يده شهيداً سعيداً ورئيس جمهوريتها وقائد حرسها ورئيس وزرائها الشهيد رجائي الذين استقبلوك بحرس الشرف رسمياً في مطار مهرباد ثم ابّنوك عشر سنين متتالية…