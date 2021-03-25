صاحب المعجزة الاقتصادية التركية عاجز .. الليرة التركية تستغيث اذ تستعد لليلة;الدخلة

Posted on by martyrashrakat

نارام سرجون

بتاريخ 2021/03/23

naram.serjoonn نارام سرحون

كنت أفشل فورا كلما حاولت ان أشرح للاسلاميين ان الفقاعة الاقتصادية التركية غير حقيقية لانها مثل الجسد المحقون بالكورتيزون الطبي حيث ينتفخ ويتورم ولكن العلة لاتزال فيه .. الاستثمارات في البورصة التركية جاءت بشكل مريب مثل لعبة القمار ورفعت الاقتصاد بشكل سريع .. ونسب هذا النهوض الى فكرة (الاسلام هو الحل) الذي جاء به الاسلاميون الاتراك .. ويسهب المتحدثون المتحمسون المعجبون بالتجرية التركية في الحديث عن الرقم السحري لترتيب الاقتصاد التركي الذي وصل الى المرتبة 17 في العالم .. وكلما فتح احد فمه للاعتراض والتشكيك تعالت الأصوات الساخطة الساخرة والهابطة .. (شو عم يحكي هاد؟؟ خلوه يسكت موفهمان شي) .. رغم ان رقم 17 في الترتيب الاقتصادي العالمي كان يذكرني بترتيب الجيش العراقي الذي دخل الكويت الذي صنف على انه الجيش الرابع في العالم .. وتبين ان النفخ في الجيش الرابع في العالم كان لتبرير ضربه بقسوة فائقة وتدميره .. فالجيش الرابع في العالم يجب ان يضرب بسلاح فائق التدمير وبلا رحمة ولاتوقف .. وتبين ان الجيش الرابع في العالم كان بالعدد فقط رابعا ولكن من غير طيران ولاتكنولوجيا ولاعدة متطورة .. وحكاية الاقتصاد السابع عشر في العالم قصة مضخمة تشبه حكاية الجيش الرابع في العالم .. رغم محبتي واحترامي للجيش العراقي لكنه لم يكن الجيش الرابع في العالم ولا الرابع عشر عندما تم نقخ الدعاية الغربية لغاية في نفس بني اسرائيل ..

لايوجد اقتصاد بهذه المرتية في العالم دون صناعات ثقيلة وأسواق واسعة تستوعبه او اسواق مال كبيرة .. فلا هو دخل اوروبة ولاامريكا .. وأسواق استرالي وامريكا الجنوبية او أفريقيا.. فالاقتصاد الحقيقي هو بقيمة السلع الحقيقية التي يطرحها .. ولكن الاقتصاد التركي لم يقدم لنا سيارات ولا طيارات ولا كومبيوترات ولا اي شيء .. سوى السياحة والمسلسلات التركية .. وهذه ليست اقتصادا كاملا بل جزءا من اقتصاد ..

بل ان افضل مرحلة انتعش فيها الاقتصاد التركي هي عندما انفتح على الجنوب بتسهيلات سورية حيث لأول مرة انتعش اقتصاد الاناضول بشكل حقيقي على حساب اقتصاد تركيا في الجانب الاوروبي بسبب النقلة الكبيرة في التسهيلات السورية للتجارة التركية ..

تركيا الغبية لم تستمع لصوت العقل عندما عرض الرئيس الأسد مشروع البحار الخمسة التي تضم العرب وايران وتركيا .. ولو نفذ هذا المشروع لكان انقاذا حقيقيا للاقتصادات الثلاثة .. عقل اردوغان المحشو بالعثمانيات لايؤمن الا بالنجاح العثماني الصرف والبطولة الفردية .. وظن ان اميريكا واوروبة ستعطيانه الشرق الاوسط ليصبح قوة عظمى ويصبح قادرا على فرض شروطه على الغرب .. هذه العقلية الأنانية تسببت في مشاكل تركيا التي لن تجد لها حلا .. الحل كان في الجنوب والبواية السورية العراقية .. وهذا انتهى الى الابد .. ولن يفتح الباب جنوبا طالما ان حزب العدالة والتنمية في السلطة وطالما ان اردوغان في الحكم .. وعلى تركيا ان تدفع ثمن جنون العظمة .. ..

الاقتصاد التركي يترنح .. والاستثمارات الأجنبية تتراجع وتهرب .. والاسلام التركي لم يجد الحل .. ومعادلة الاسلام هو الحل تبين انها خدعة وكذبة اخوانية .. والاموال التي تدفقت في عروق البورصة التركية تتسلل خلسة اليوم من البورصة التركية .. وهذه مؤشرات سحب الدعم الغربي عن زمن حزب العدالة والتنمية .. رغم ان اردوغان يحاول جهده في بث الثقة بالاقتصاد والليرة التركية ولكن عبثا .. فكل ماسرقه من أموال ومعامل السوريين لايعتبر اقتصادا ثابتا والتلاعب بالسعوديين وابتزازهم بقصة الخاشقجي ارتدت عليه لأن مستوردات السعودية والخليج من البضائع التركية انخفضت بنسبة 90% ..

وفي يوم واحد انهارت العملة التركية وخسرت 10% من قيمتها بسبب قرارات اردوغان المتخبطة ..

مرة يقترب اردوغان من مصر ومرة من نفط ليبيا ومرة يتهاوش مع اليونانيين ومرة يريد ان يساعد في نقل الغاز الروسي .. كلها أعمال فوضوية ومرتبكة .. والليرة في حضن أردوغان مثل الطفلة في يد ابيها وهي تحتضر وتموت .. وهو يحس بالذنب لأنه لم بعطها الدواء الصحيح بسبب عجرفته وطيشه وجشعه ..

ماذا يفعل اردوغان سوى ان يحفر قبرا لليرة التركية .. ويعلن نهاية الفقاعة ونهابة المغامرة .. والاقتصاد التركي سيهتز اكثر .. ومايخشى ان اموال السوريين المهربة الى تركيا وكل استثماراتهم وكل ماسرقه المعارضون واللصوص الاتراك سيقع ايضا مع وقوع الاقتصاد التركي قريبا .. وستكون افضل نصيحة لهم أن يهربوا بأموالهم من تركيا .. ولو كان فيهم عقل لاعادوا اموالهم الى بلادهم .. لأن الليرة السورية ليست مثل الليرة التركية .. فالازمة الحالية لليرة السورية ليست حقيقية وليست تعكس الا حالة نفسية للاسواق والمضاربات والشائعات .. وهذه ستنتهي بمجرد ان يحدث تراجع خفيف في التشنج الامريكي او في الوجود الامريكي او التركي في سورية وبمجرد تحرك الجبهات واسترداد قطاعات الانتاج التي تسيطر عليها اميريكا ..اما ازمة الليرة التركية فهي حقيقية وعميقة رغم انها غير محاصرة ولاتوجد قطاعات انتاج معطلة لان قيمتها التي نفختها منذ سنوات ليس حقيقية وهي كانت تتحرك بقيمة اعلى من رصيدها الذهبي ومن قيمة انتاج السلع التركية .. ولن تعود الليرة الى سابق عهددها .. خاصة ان تركيا ستشهد خضات كثيرة .. والسبب ليس ان الغرب يتأمر على تركيا الاسلامية بل لان الغرب سحب دعمه عن المشروع الاسلامي التركي بكل بساطة بعد ان احترقت اوراقه ..

اردوغان ينزف ببطء .. ولن تنفعه كل الصلوات .. ولن تنفعه كل دعوات المؤمنين .. ولن ينفعه السجود في أياصوفيا .. وكما يقول فلاديمير بوتين لخصومه ساخرا ومهددا بخشونة .. (مهما فعلت المرأة في يوم دخلتها .. فلن تبقى عذراء) .. واردوغان مهما فعل فانه ينطبق عليه مثل بوتين .. عليه وعلى ليرته التي سيدخل بها اليورو والدولار مهما فعلت ومهما سرق لها اردوغان من نفط وقمح وزيتون ومعامل سورية ..



لو تنطق الليرة التركية اليوم لقالت عن اردوغان: انه قاتلي ومغتصبي ..

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Filed under: Egypt, Libya, Turkey, War on Syria | Tagged: Erdogan, Naram Serjoon, Turkish Aggression |