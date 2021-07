Hamas Urges Al-Quds Youth to Assemble in the City Starting Saturday to Confront “Israeli” Settlers Encroachments

Posted on by martyrashrakat

The Palestinian Resistance Movement Hamas called on the youth of al-Quds [Jerusalem] “to mobilize and assemble at the gates of the Old City, as well as in the neighborhoods and streets of al-Quds starting on Saturday, July 17 [or the 7th of Dhul Hijjah], to confront the bullying of the [“Israeli”] settlers and their arrogance”.

Hamas also warned “the juvenile ‘Israeli’ government not to try to test the patience of the Resistance and its men, who have pledged to Allah not to tire or give up in defending their most precious al-Aqsa Mosque”.

The resistance movement urged the “honorable people and valiant Resistance in the Gaza Strip to stay alert until the ‘Israeli’ occupation understands that our persistent Strip is the shield of al-Aqsa Mosque and a drawn sword for [the protection of] al-Quds [Jerusalem]”.

“The juvenile ‘Israeli’ government is playing with fire once again by allowing its settler thugs to storm the al-Aqsa Mosque and launch their frenzied campaigns by gathering on the streets and gates of al-Quds [Jerusalem] on the occasion of what they called ‘the destruction of their temple’, disregarding Muslim religious occasions, especially the first 10 days of Dhul Hijjah, the Day of Arafa and Eid al-Adha,” Hamas concluded.

في ظل مواصلة حكومة الاحتلال سياستها التهويدية في القدس، وردّاً على استفزازات المستوطنين للمسجد الأقصى والقدس، حركة “حماس” تدعو في بيان إلى “الرباط” في القدس يوم غد دفاعاً عن المدينة وعن المسجد الأقصى.

“حماس”: المقاومة ستواصل رباطها في القدس حفاظاً على المسجد الأقصى بكل ما تملك من قوة

دعت حركة “حماس” في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى “الرباط” في القدس المحتلة، والتصدي للمستوطنين.

وقالت “حماس” في البيان إن “حكومة الاحتلال تُمعن في سياساتها التهويدية في مدينة القدس، عبر إصرارها على تفريغ المدينة من أبنائها الأصليين، وترحيلهم عنها عبر تكرار سيناريو حي الشيخ جراح، باستهدافها لأحياء البستان وبطن الهوى، ووادي حلوة، في بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك”.

وأشار البيان إلى أنه “وبينما لم تفهم حكومة الاحتلال بما آلت إليه آخر جولة في معركة سيف القدس، من دروس وعِبَر، ها هي تلعب بالنار من جديد بعد سماحها للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق حملاتهم المسعورة بالحشد والتجمهر في شوارع القدس وعلى أبوابها، بمناسبة ما يُسمى (خراب هيكلهم) المزعوم، ضاربة بعرض الحائط المناسبات الدينية للمسلمين، وخاصة أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى المبارك”.

“حماس” لفتت إلى أن “الحركة في مدينة القدس تراقب هذه الإجراءات”، محذّرة الحكومة الإسرائيلية من “محاولة اختبار صبر المقاومة ورجالها الأبطال، في الدفاع عن أغلى ما يملكون والمتمثل بالمسجد الأقصى المبارك”.

كما أكدت الحركة في البيان أن “المقاومة ستواصل الرباط والمواجهة، ومن مسافة صفر مع المستوطنين ومن يدعمهم من قوات الاحتلال وجيشه”.

بيان “حماس” دعا أيضاً شباب القدس “للرباط على أبواب البلدة القديمة، وفي جميع أحياء مدينة القدس، وشوارعها ابتداءً من يوم غدٍ السبت، والتصدي للمستوطنين وعربدتهم”.

كما دعت الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى في يوم عرفة، “لنجعل منه يوماً للحشد والرباط في ساحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه وتحت محرابه”.

وشدد البيان على الاستمرار في تنظيم الفعاليات والنشاطات الداعمة والمساندة لقضية بيت المقدس، والمسجد الأقصى.

هذا، وتصدّى الفلسطينيون في هذه الأثناء لاعتداءات قوات الاحتلال داخل قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وفي بلدة بيتا جنوب نابلس.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا فجر اليوم الجمعة الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا.

وأشعل شبان بيتا النيران قرب البؤرة المقامة على أراضي الجبل. كما يواصلون مه أهالي البلدة فعاليات الإرباك الليلي، للتصدّي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل.

ورفع نشطاء فلسطينيون في القدس المحتلة أعلام فلسطين على أسوار القدس المحتلة، في خطوة أثارت غضب قوات الاحتلال.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر أعلام فلسطين على الأسوار القديمة في منطقة باب العامود.

وكانت مدينة القدس قد شهدت حالة من التوتر في أعقاب استيلاء مستوطنين على قطعة أرض وغرفتين سكنيتين في حيّ وادي حلوة ببلدة سلوان.

مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام قال إنّ مساحة قطعة الأرض تبلغ نحو 250 متراً مربّعاً، متحدّثاً عن وجود تسريب لشقة سكنيّة على بعد مسافة قليلة من قطعة الأرض.

