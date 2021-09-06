صفي الدين: بضربة واحدة كسرنا حصار 3 دول

Posted on by uprootedpalestinians

أيلول 6 2021

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، أن «إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير، ولكن البعض لا يستوعب هذا الأمر رغم اعتراف الأميركي والإسرائيلي».

وقال خلال حفل تأبيني في بلدة قعقعية الجسر الجنوبية «إذا كان هدف الأميركي الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، فنقول للأميركي إننا سنكون حاضرين بشكل أكبر وأقوى».

ورأى أن «المشكلة الأساسية في لبنان هي النظام، يُضاف إليها الضغط الأميركي لتتخلى المقاومة عن سلاحها»، مشيراً إلى أن «غباء السفيرة الأميركية كان في مسارعتها لردة الفعل التي فضحت النيّات الأميركية». وتابع «بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول، حيث اشترينا المازوت من إيران، وعبرنا به من سورية واستفاد منه لبنان المحاصر وهذه خطوة أولى وسنستكملها بخطوات».

وفي الشأن الحكومي، قال «طالبنا بتشكيل سريع للحكومة وأن يتخلى المسؤولون عن بعض الخصوصيات كي لا نقول أنانية ويعتب البعض، لمصلحة لبنان»، قائلاً «إن شاء الله لا يأتي اليوم الذي سنقول فيه للذين خربوا وعرقلوا ودمروا لبنان أنكم أدوات أميركية سواء كنتم تعلمون أو لا تعلمون».

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Filed under: Hezbollah, Lebanon, Lebanon's army | Tagged: Blockade on Lebanon, Caesar’s law on Syria, Disarming Hezbollah, Importing fuel from Iran, Sanctions against Syria, Sanctions on Hezbollah allies, The fall of US sanctions policy |