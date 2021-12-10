“حماس” في ذكرى انطلاقتها: ذاهبون إلى كلِّ خيار من أجل فكّ الحصار وعودة الأسرى

Posted on by uprootedpalestinians

الجمعة 10 ديسمبر 2021

المصدر: الميادين نت

في الذكرى الـ34 لانطلاقة حركة “حماس”، قياديو حماس يؤكدون أنّ التطبيع مع الاحتلال هو إنكار لتضحيات الشهداء على أرض فلسطين.

“حماس” تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ34.

أكد القيادي في حركة “حماس” محمود الزهار، اليوم الجمعة، أنّ شعار “حماس” في ذكرى انطلاقة الحركة هو “درع القدس وطريق التحرير”، مضيفاً أنّ “الدرع نحمله والطريق أقدامنا تعرفه”.

وفي كلمة له ضمن فعاليات انطلاقة “حماس” الـ34 تحت شعار “امتداد لمعركة سيف القدس”، قال الزهار إنّ ” أبطال القدس يتقدمون الصفوف في الدفاع عن الأقصى”.

وأضاف أنّ “التطبيع خيانة للإنسانية والشعوب التي حملت القضية الفلسطينية في قلبها”، مشدداً على أنّ التطبيع “هو إنكار لتضحيات الشهداء على أرض فلسطين”.

وتابع الزهار أنّ “يوم الانطلاقة هو يوم نهضة أمة تسعى لتحرير المسجد الأقصى المبارك”، متوجهاً بـ”التحية للقائد العام لكتائب القسام أبو خالد الضيف”.

ولفت إلى أنّ “وعدنا في ذكرى الانطلاقة بألا نترك أبطالنا في السجون مهما كلف ذلك”، مضيفاً: “نتقدم بالشكر لكل الدول الداعمة للمقاومة على أرض فلسطين”.

القيادي في حركة حماس محمود الزهار في ذكرى انطلاقة الحركة: شعار #حماس في هذه الانطلاقة هو "درع القدس وطريق التحرير" والدرع نحمله والطريق أقدامنا تعرفه. #فلسطين #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/wEQozhIyrO — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 10, 2021

من جهته، قال القيادي في “حماس” مشير المصري أنّ القدس “ستبقى محور الصراع ومفجرة الثورات وهي خط أحمر والدفاع عنها واجب مقدس”.

وتابع أنّ “شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن وجوده”، مضيفاً أنّ “المقاومة الشاملة ماضية بكل أشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح”.

وأشار المصري إلى أنّ “يد حماس ممدودة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز اللحمة وقد قدمت تنازلات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أنّ “حماس ذاهبة لكل خيار لرفع الحصار ونحذر العدو من التسويف والتضييق على شعبنا”.

وتابع أنّ “معركة سيف القدس شكلت تحولاً استراتيجياً في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني”، مؤكداً أنّ “نحن على ثقة بما تملك حماس والقسام من أوراق قوية في مفاوضات تبادل الأسرى”.

كما شدد المصري على أنّ “التطبيع لن يجرّ على أصحابه إلا الدمار وخراب البلاد”، داعياً “المطبعين إلى ضرورة تصحيح المسار لأنّ التاريخ لا يرحم”.

القيادي في حركة #حماس مشير المصري في ذكرى انطلاقة الحركة: "حماس ذاهبة لكل خيار لرفع الحصار ونحذر العدو من التسويف والتضييق على شعبنا".#الميادين #فلسطين pic.twitter.com/shtjX92eyp — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 10, 2021

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع أنّ “الزحف الجماهيري الكبير الذي سيشارك اليوم في مسيرات الانطلاقة سيمثل استفتاءً من جديد على شرعية حماس والتفاف شعبنا حول مشروعها المقاوم”.

وأضاف أنّ “حماس اليوم بعد 34 عاماً أقوى شكيمة وأكثر إعداداً وأعظم ثباتاً على مواقفها وأشد إصراراً على تحقيق أهدافها، وهي أقرب لتحقيق الانتصار والتحرير”.

يُذكر أنّ مصادر الميادين ذكرت في وقتٍ سابق أنّ الفصائل الفلسطينية “ستعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع لمناقشة إنهاء التهدئة مع الاحتلال”، بحيث سيتناول النقاش “البدء بخطوات التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي بموافقة جميع فصائل المقاومة في غزة”.

وذكرت المصادر أنّ “حماس” تتهيّأ للتحرك شعبياً اذا لم تستجب الأطراف والمجتمع الدولي لمطالب كسر الحصار.

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Filed under: Palestine, Palestinians | Tagged: Al-Qassam Brigades, ‘Al-Quds Sword operation’, Hamas, Normalisation is betrayal, Palestinian reconciliation, Palestinian Resistance, Prisoners exchange, Zionist entity |