Posted on by martyrashrakat

الثلاثاء 3 كانون الثاني 2022

“الجندي قاسم سليماني – الجزء الأول” الفيلم عبارة عن سيرة ذاتية لحياة الشهيد قاسم سليماني، من الراعي الصغير الى القائد الشهيد.. يحتوي الفيلم على معلومات ومشاهد مؤثرة.. قاسم سليماني وعلاقته بوالديه وأهالي الشهداء والمستضعفين والعجزة، المجنّد قاسم سليماني، شارك في الدفاع عن ايران ضد الحرب العراقية، اصيبت يده اليمنى في اول عملية قتالية، تميّز بعلاقته الاخوية مع العسكر، حضنته السواتر الترابية الاولى ضد حرب صدام، قام بالقضاء على مافيا المخدرات معيدا الاستقرار الى محافظات ايران التي عبثت بها هذه المافيا، شباط 1998 اصبح قائداً لقوات القدس في الحرس الثوري الايراني. يمكننا ان نلخص سيرة ومسيرة الحاج قاسم من مدرب عسكري في معسكر القدس في كرمان، الى قائد حرب في عملية طريق القدس، القاضي لمافيا المخدرات العابثة في بعض المحافظات الايرانية، وصولا الى قائد قوات القدس.

– الجزء الأول

– الجزء الثاني

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Filed under: Iran, War on Iran | Tagged: Alquds force, Iran Islamic Revolution, Qassem Suleimani |