Exclusive: Yemeni military operation halted aviation at Abu Dhabi airport مصادر للميادين: شلل الحركة في أبو ظبي نتيجة عملية يمنية قوية

Jan 30 2022

Net Source: Al Mayadeen

By Al Mayadeen

Al Mayadeen sources confirm that the halting of aviation has been the result of a Yemeni operation.

Aviation halted at the airport of Abu Dhabi International Airport

Sources revealed to Al Mayadeen that aviation halted at Abu Dhabi International airport.

The same sources added that the halting of aviation has been the result of a robust Yemeni operation.

🚨 #BREAKING Some flights are temporarily in hold in Dubai and Abu Dhabi airports, #UAE 🇦🇪 pic.twitter.com/UGn1OHqEge — Intelsky (@Intel_sky) January 30, 2022

Earlier today, the Yemeni Armed Forces Brigadier General Yahya Saree, said on Twitter that “the Yemeni armed forces will announce in the coming hours the details of a wide military operation in the UAE depth.”

In response to the aggressive raids launched by the Saudi coalition, the Minister of Defense in the Sanaa government, Major General Muhammad Al-Atifi, has recently announced that the countries leading the aggression will soon witness “painful strikes in the depths and unexpected areas, and this is a legitimate right of the Yemeni people,” within the framework of Operation Yemen Hurricane.

He pointed out that “the escalating aggression does not help end the war, but rather expands its geographical scope, undermines peace opportunities, and destabilizes the security and stability of the region.”

Meanwhile, the US State Department on Thursday urged Americans who may be considering travel to the United Arab Emirates to reconsider, citing the threat of missile or drone attacks.

The Department retained the highest level warning for the UAE in its updated travel advisory. It had already urged Americans against traveling to the country because of COVID-19.

Earlier, the US Embassy and Consulate had advised US nationals in the UAE to maintain a high level of security awareness.

Dubai Expo 2020 announced postponing a concert set for January 30, citing “unforeseen circumstances” and saying it would announce the new date for the concert at a later time through its social media channels.

السبت 30 كانون الثاني 2022

المصدر: الميادين نت

مصادر للميادين تؤكد توقف حركة الملاحة في مطار أبو ظبي عاصمة الإمارات، وتشير إلى أنّ ذلك “نتيجة عملية يمنية قوية”.

جانب من مطار أبو ظبي – الإمارات

أفادت مصادر للميادين، ليل الأحد، عن توقف حركة الملاحة في مطار أبو ظبي عاصمة الإمارات.

وأضافت المصادر أنّ “شلل الحركة في أبو ظبي نتيجة عملية يمنية قوية”. وتابعت “اللافت أن العملية اليمنية الجريئة في قلب أبو ظبي تزامنت مع زيارة هرتسوغ“.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد أفادت، اليوم الأحد، بهبوط طائرة رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي، وكان في استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد.

A friend of mine reported hearing a loud bang at 20:32 GMT in the vicinity of Abu Dhabi (a few minutes ago) – similar in nature to the destruction of the missiles a few days ago. #uae #AbuDhabi #explosion



🙏 that everyone is safe in the 🇦🇪! — Stephan Tual – Will NOT Comply ✊🏼 – Z0ZZ 🇫🇷 (@stephantual) January 30, 2022

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها على تويتر، “اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه دولة الإمارات، ولم ينجم عن الهجوم أي خسائر”.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنّه “سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن”.

#عاجل_وام |

وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان ،و نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن pic.twitter.com/4MyIRJsmWk — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 30, 2022

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أيّ تهديدات، ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة”، مضيفةً “أنّنا نهيب بالجمهور الكريم استقاء الأخبار كافة من الجهات الرسمية في الدولة”.

سبق ذلك ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن أن “القوات المسلحة اليمنية ستعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي”.

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 30, 2022

الإعلام الإسرائيلي: توقيت الهجوم أثناء زيارة هرتسوغ يمثل محاولة لتخريب الزيارة

اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “توقيت الهجوم على أبو ظبي أثناء زيارة هرتسوغ، يمثّل بطبيعة الحال محاولة لتخريب الزيارة”، مضيفةً أنّ “هرتسوغ كان في الفندق عند حصول الهجوم”.

وتابعت: “يبدو أن الحوثيين مصمّمون على فرض معادلة مفادها أنه إذا واصلت الإمارات والسعودية مهاجمتهم في اليمن، فستكون أبو ظبي على مهدافهم”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارير إماراتية “تفعيل منظومة الدفاع الجوي تزامناً مع زيارة هرتسوغ لأبو ظبي”.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه “تمّ اطلاع رئيس الاحتلال اسحاق هرتسوغ على تفاصيل الحادث في أبو ظبي، وأنّ الزيارة ستستمر كما هو مخطط لها”، مضيفاً أنّ “الرئيس والوفد المرافق لم يتعرّضوا لأي خطر”.

الحديث يدور عن إنفجار في #برج_خليفة واخبار عن انفجارات في #ابو_ظبي pic.twitter.com/EULLHMG08D — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) January 30, 2022

ووقع منذ أسبوعين حادثا تفجير، الأول قرب خزانات “أدنوك” والثاني في مطار أبو ظبي الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، حول هذه العملية: “رداً على تصعيد العدوان وجرائمه، نفّذت قواتنا الصاروخية والمسيّرة عملية إعصار اليمن الثانية”، وجرى استهداف “موقع الظفرة الجوي ومواقع حيوية في دبي بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ”.

