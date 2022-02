Russian Lawmakers to Urge Putin to Recognize Breakaway Ukraine Regions بالأغلبية المطلقة.. مجلس الدوما الروسي يعترف باستقلال إقليم دونباس￼

Posted on by fada1

Russian lawmakers will on Tuesday adopt resolutions calling on President Vladimir Putin to formally recognize the separatist-held regions of eastern Ukraine as independent states.

Russia’s Communist Party had submitted the draft resolution last month calling on Putin to formally recognize the self-proclaimed Luhansk and Donetsk republics. Experts have described Russian recognition of the Donbas as a possible prelude to an annexation of the region.

One addresses Putin directly and the other — reportedly submitted by the pro-Kremlin United Russia party — seeks consultations with Russia’s Defense and Foreign Ministries before his approval.

Both documents will be considered at Tuesday’s lower-house State Duma session.

The Russian lawmakers’ considerations come as Ukraine and its Western allies accuse Russia of preparing a potential invasion of its ex-Soviet neighbor, with more than 100,000 troops on the Ukrainian border.

Observers say Russia — which has issued over half a million fast-tracked Russian passports to Donbas residents as of mid-2021 — could justify an incursion into eastern Ukraine by saying it seeks to defend the newly minted local population of Russian citizens.

Last month, United Russia urged Putin to deliver military supplies to the Donetsk and Luhansk republics for the first time to defend against alleged aggression from Kyiv.

The Kremlin rejects claims that it is planning to invade Ukraine, instead blaming the West for increasing tensions with military deployments and support for Ukraine and demanding sweeping security guarantees from the U.S. and NATO.

Western countries have also accused Russia of backing the eastern Ukraine rebels with weapons and other forms of support since 2014.

To date, the Kremlin has denied the presence of Russian troops in eastern Ukraine in an official capacity.

الثلاثاء 15 شباط 2022

المصدر: الميادين نت

مجلس الدوما الروسي يصوّت لصالح مشروع قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك، وكييف تعتبر أن ذلك يعد انسحاباً فعلياً وقانونياً لروسيا من اتفاقيات مينسك.

مجلس الدوما الروسي

صوّت مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك، واستقلال دونباس.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في صفحته على “تلغرام” إن “إرسال الدعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور”.

وأضاف: “يرى النواب أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيخلق أسساً لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية، وكذلك تعزيز السلام الدولي والاستقرار الإقليمي وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيضع بداية للاعتراف الدولي لكلا البلدين”.

وقال مراسل الميادين إن “قرار مجلس الدوما حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيوقع فوراً ويحال إلى الرئيس بوتين للنظر فيه”.

وقبل التصويت أعلنت كييف أنها ستعتبر اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انسحاباً فعلياً وقانونياً لروسيا من اتفاقيات مينسك “بكل ما يترتب على ذلك من عواقب”.

في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، أنه “لا بديل عن التنفيذ الكامل والمتسق لمجموعة تدابير مينسك”.

وكان حزب “روسيا الموحدة” قدّم أمس الإثنين، إلى مجلس الدوما، مشروع قرار بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد.

يذكر أن هذا هو المشروع الثاني المقدم من أجل الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قد دعا قبل أيام إلى مشاوراتٍ برلمانية، لبحث الاعتراف باستقلال إقليم دونباس عن أوكرانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يُلتزم بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن “كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع”.

ورحبت دونيتسك في وقت سابق بمبادرة البرلمانيين الروس تسليح جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك للدفاع عن النفس”، وقال مراسل الميادين حينها إنّ “أحزاباً روسية تؤيد مقترح تسليح جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك للدفاع عن النفس”.

وجاء ذلك بعدما قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جباروف، إن المساعدات العسكرية لإقليم دونباس يجوز تقديمها على شكل أسلحة دفاعية.

