إعلام إسرائيلي: نصر الله شرح بالإشارات أن “إسرائيل” سوف تزول وكلامه يعني كسر التوازن

Posted on February 17, 2022 by uprootedpalestinians

 الأربعاء 16 شباط 2022

المصدر: الميادين نت

وسائل إعلام إسرائيلية تعلّق على تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء.

السيد نصر الله: القوس النزولي للاحتلال بدأ عام 1985

علّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء. ونقل العديد من المواقع الإسرائيلية تصريحات السيد نصر الله، مع التركيز على تصريحاته عن امتلاك حزب الله القدرة على تحويل آلاف الصواريخ إلى صواريخ دقيقة.

ونقل موقع القناة الـ 12 الإسرائيلية ما قاله السيد نصر الله عن أنّ “حزب الله لديه القدرة على تحويل الصواريخ الخاصة به إلى صواريخ دقيقة منذ سنوات، وهو ليس بحاجة إلى التزود بها من إيران”.

بدوره، أكد مراسل الشؤون العربية في قناة “كان” الإسرائيلية، روعي كايس، أنّ “نصر الله شرح بالإشارات وبالعلن أن إسرائيل سوف تزول”، مضيفاً أن السيد نصر الله اقتبس مقالاً لغدعون ليفي الذي قال فيه إنّ “الإسرائيليين اليوم يريدون الذهاب إلى وحدات السايبر في الجيش الإسرائيلي لا إلى حيث يمكن المسّ بهم”.

سيترينوفيتش: تصريحات نصر الله تعني كسر التوازن وتغيير قواعد اللعبة

من جهته، علّق خبير شؤون الشرق الأوسط وإيران، داني سيترينوفيتش، على خطاب السيد نصر الله، بقوله إنه من كلام الأمين العام لحزب الله يمكن أن نفهم أنّ الرسالة هي: أنّ المعركة بين الحروب لن تدوم حتى تحافظ “إسرائيل” على “قواعد اللعبة”، وهذا يتعلق بالهجمات الإسرائيلية في سوريا. 

وأضاف سيترينوفيتش أنّ حزب الله يعيد تثبيت معادلات الرد من جديد ولا سيما في ما يتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سوريا، موضحاً أنّه يمكن أن نرى في المستقبل تغيراً في معادلة الرد الخاصة بحزب الله.

وأشار سيترينوفيتش إلى أنّ انتقال حزب الله إلى الإنتاج الذاتي للمسيّرات يخفف من الارتباط بإيران، ومن هنا لا يمكن لـ “إسرائيل” إحباط طرق النقل الخاصة بالمسيّرات.

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