خارطة لآخر تطورات العملية العسكرية الروسية.. والحصيلة حتى اليوم الرابع عشر

Posted on by martyrashrakat

الأربعاء 9 آذار 2022

الميادين نت

وزارة الدفاع الروسية تكشف حصيلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى يومها الرابع عشر.

خارطة لآخر التطورات الميدانية (9-3-2022)

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أنّ “90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطائرات العسكرية، توقفت عن العمل”.

وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: “90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطائرات العسكرية، قد توقفت عن العمل”، مضيفاً: “في بداية العملية الخاصة، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائرة مقاتلة ومروحية صالحة للخدمة. ودمرت القوات الجوية الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 مروحية”.

وأضاف: “في الـ 9 من آذار/ مارس، دمرت طائرات قاذفة وطائرات هجومية تابعة للقوات الجوية الروسية 49 منشأة عسكرية، وهي: موقعا قيادة، و6 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و4 مستودعات للذخيرة والوقود، و37 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات العسكرية، وفي المجموع تم تدمير 2786 منشأة من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية”.

وأوضح كوناشينكوف: “تحاول قيادة القوات الأوكرانية تعويض النقص في المعلومات حول الوضع الجوي من خلال الحصول على بيانات مركز قيادة القوات الجوية في فينيتسا الآتية من طائرات “اي3ا” التابعة لنظام أواكس-الناتو”.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقتٍ سابق اليوم، وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في آذار/مارس 2022.

وأعلنت روسيا أمس وقفاً لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية، منذ الساعة الـ7 بتوقيت غرينتش. وأكدت وزارة الدفاع الروسية فتح ممراتٍ إنسانيةٍ من كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

يُذكَر أنّ روسيا بدأت عمليةً عسكريةً في أوكرانيا، في الـ 24 من شباط/فبراير، تلبيةً لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.

March 08, 2022

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Filed under: NATO, Russia, Ukraine | Tagged: Donbass, Humanitarian corridors, Russian Army, War on Donbass |