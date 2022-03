Russia sets ruble gas payment deadline موسكو سنبيع الغاز بالروبل حصراً والعزلة الغربية لا معنى لها

Posted on by uprootedpalestinians

28 Mar, 2022 09:14

President Putin says ‘unfriendly countries’ must switch to its currency by March 31

Russian President Vladimir Putin has authorized the government, the central bank, and Gazprombank to take the necessary steps to switch all payments for Russian natural gas from “unfriendly states” to rubles starting March 31.

The measure targets “member states of the EU and other countries that have introduced restrictions against citizens of the Russian Federation and Russian legal entities,” the mandate published on the Kremlin website reads.

Russia will stop shipping natural gas to countries refusing to settle payments in rubles, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said on Monday.

The decision, first announced last week, came as Russia’s oil trade has been left in disarray as importers put orders on hold due to the latest sanctions introduced against Moscow over its military operation in Ukraine.

READ MORE: Gas payments in rubles would backfire on EU sanctions – media

The conflict in Ukraine and the anti-Russia sanctions that followed have raised concerns of a global economic crisis. Skyrocketing commodity prices are sending the costs of consumer goods, energy, and food ever higher, giving rise to fears of a possible recession in many countries and even hunger in some parts of the world.

Russia’s decision to switch payments to its domestic currency has been made in response to the unprecedented penalties imposed by the US and its allies on the country’s financial system.

The ruble plummeted to record lows after Western nations and Japan blocked Russia’s access to some of its international reserves. Since last week’s currency-switch announcement, the ruble has reached its strongest level against the US dollar and the euro in nearly a month.

For more stories on economy & finance visit RT’s business section

Related Videos

Related Articles

الثلاثاء 29 آذار 2022

البناء

في إطار الرد على العقوبات الغربية، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة «غاز بروم» لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 آذار/ مارس.

في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف بأنّ محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا قد تبدأ في تركيا اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنّه “من المهم أن تعقد المحادثات وجهاً لوجه».

وأشار بيسكوف، في تصريح أمس، إلى أنه “لم يتم إحراز أي تقدم بشأن عقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي”، معتبراً أنّ “المحادثات فشلت حتى الآن في تحقيق أيّ انفراج».

وعن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقاضي ثمن الغاز المصدر بالروبل، أكد بيسكوف أنّ “روسيا لن تقدم الغاز مجاناً إذا رفض الأوروبيون الدفع بالروبل».

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الغرب كان يبرر بشكلٍ دائم فرض العقوبات على روسيا بهدف كبح تطورها.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمرٍ صحافي مع قنوات تلفزيونية صربية، أمس، أنّ روسيا لديها عددٌ كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معنى للعزلة الغربية.

ولفت لافروف إلى أنّ “موسكو ترى وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول البلقان للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا”، مشدداً على أنّ “الولايات المتحدة الأميركية تطالب الدول الأخرى بالديمقراطية، بينما تفرض على الدول نهجاً ديكتاتورياً».

وأوضح لافروف أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً سياسية كبرى على صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وعن آفاق المفاوضات الروسية الاوكرانية، شدد لافروف على أنّ لقاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني سيكون ممكناً فور الحصول على توضيحات بشأن المسائل الأساسية التي قدمتها روسيا، مضيفاً «أننا نرغب في نجاح المفاوضات مع الأوكرانيين في إسطنبول، وأن تؤدي إلى وقف قتل المدنيين في دونباس من قبل نظام كييف».

كما أشاد لافروف بالعلاقات الروسية الصينية، معتبراً أنها “في أقوى مستوياتها على الإطلاق”.

بدوره، قال عضو لجنة السياسات الاقتصادية لمجلس الاتحاد في بالبرلمان الروسي إيفان أبرامون إنَّ “رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدّي إلى توقّف الإمدادات من دون شكّ».

إلى ذلك، أظهرت نتائج استطلاعٍ جديد للرأي، ارتفاع نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، من 65% إلى 73%.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري في 20 من الشهر الجاري، فقد “دعمت نسبة 73% من العينة الاستطلاعية قرار بدء العملية العسكرية، بينما كانت نسبة 14% ضد القرار” في استطلاع سابق للرأي أجري في شباط/ فبراير الماضي.

وأظهرت نسبة 71% من المستطلعين إعتقادها أنَّ “روسيا تريد ضمان أمنها، وتحقيق نزع سلاح أوكرانيا، ومنع حلف الناتو من نشر قواعده هناك” من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

ميدانياً، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، تدمير مستودعاتٍ ضخمةٍ للذخيرة في مقاطعة جيتومير، مشيراً إلى إنّها “كانت تُستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي العاصمة كييف”.

وأضاف كوناشينكوف أنّه “خلال الساعات القليلة الماضية، أسقطنا 3 طائراتٍ أوكرانيةٍ إضافيةٍ” فوق مناطق في جيتومير ودونيتسك.

وأشار كوناشينكوف إلى إسقاط مروحيةٍ أوكرانيةٍ من طراز (Mi-8) فوق ماريوبول، الواقعة على بحر آزوف، إلى جانب إسقاط طائرةٍ أوكرانيةٍ من دون طيار بالقرب من قرية تشيرنوبايفكا.

وأكمل كوناشينكوف أن قواته ضربت 41 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا، بينها 2 للصواريخ، ومحطةَ حربٍ إلكترونيةٍ، ومخازنَ ذخيرةٍ».

ولفت المتحدّث العسكري إلى أنّه “منذ بداية العملية العسكرية، تمَّ تدمير 123 طائرةً و74 مروحيةً، و309 طائراتٍ من دون طيّارٍ، و1721 دبابةً وعربةً قتاليةً، إضافة إلى مئات المدافع، وعشرات راجمات الصواريخ.

على صعيد مواز، قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، إنّ “أكثر من 300 مختبر بيولوجي تنتشر في العالم بتمويلٍ أميركيٍّ».

وأضافت أنَّ “هناك مناطق يوجد فيها تركيز عال من المختبرات الأميركية العسكرية والمدنية على حد سواء، ويزداد عددها يوماً بعد يوم”، مشيرةً إلى أنّ عددها يبلغ في الوقت الحالي أكثر من 300 مختبر.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Share this: Share

Facebook

Twitter



Email

Like this: Like Loading... Related

Filed under: EU, Europe, NATO, Russia | Tagged: Anti-Russian sanctions, Antirussia sanctions backfires, Gazprom, Lavrov, Petro-Ruble, Russia-China strategic partnership, US-run biolabs in Ukraine, Zelensky |