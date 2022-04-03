بعد دعوة عمران خان لانتخابات مبكّرة.. حلّ الحكومة والبرلمان في باكستان

Posted on by indigoblue76

المصدر: الميادين نت+ وكالات

بعد تقديمه طلباً لرئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وزير الإعلام الباكستاني يعلن حل حكومة رئيس الوزراء عمران خان، والرئيس الباكستاني يوافق على طلب خان بحلّ البرلمان.

رئيس الوزراء عمران خان

أعلن وزير الإعلام الباكستاني حلّ حكومة رئيس الوزراء عمران خان، مشيراً إلى أنّ خان سيواصل مسؤولياته.

ووافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد إلغاء التصويت الذي كان من المتوقع أن يجري فيها اليوم الأحد على سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

بالتزامن، قال الجيش الباكستاني “لا علاقة لنا بما يحدث على الساحة السياسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تقديمه طلباً لرئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وعدّ خان رفض البرلمان التصويت على سحب الثقة “فشلاً للمؤامرة الخارجية”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني “نبارك للباكستانيين رفض البرلمان التصويت على سحب الثقة وفشل المؤامرة الخارجية ضدي وضد البلاد لقد أرسلت النصيحة إلى الرئيس لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وعلى المواطنين الاستعداد للانتخابات”.

ويأتي ذلك بعدما رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء داخل البرلمان. ووفق مراسل الميادين، تمّ تأجيل جلسة سحب الثقة إلى 25 من الشهر الحالي.

واعتبر نائب رئيس البرلمان الباكستاني إنّ التصويت على سحب الثقة من عمران خان “تحرك غير قانوني ومخالف للدستور”.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال، أمس السبت، إنّ التحرك لعزله هو محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة.

تشديد الإجراءات الأمنية في إسلام أباد

في غضون ذلك أفادت قناة “GEO” التلفزيونية بأن السلطات الباكستانية شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام أباد اليوم.

وذكرت القناة أن الإدارة المحلية قررت تفعيل “البند رقم 144” في العاصمة بغية “لمنع وقوع أي حوادث سيئة في اليوم الحاسم”، موضحةً أنّ نائب عمدة إسلام آباد أكّد في بيان أن “المنطقة الحمراء” (التي تضم المباني الحكومية والعسكرية وكذلك مقر إقامة رئيس الدولة ورئيس الوزراء) تم تسييجها بالأسلاك الشائكة، علاوة على تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة عموماً.

وحظرت الإدارة المحلية جميع أنواع التجمعات في مناطق داخل وخارج “المنطقة الحمراء”، في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد.

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Filed under: Pakistan | Tagged: Imran Khan, US interventions |