السيد نصر الله: قضية لبنان مسألة خيارات.. ومقبلون على تحديات كبيرة وخطيرة

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المصدر: الميادين نت

2022 الثلاثاء 20 أيار

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يؤكد، في كلمة له في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين، أنّ الشهيد “كان حاضراً، باسمه ذو الفقار، في كل الساحات”.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إنّ “جيل الشهيدين مصطفى بدر الدين وعماد مغنية، والذي التحقت به أجيال، هو الذي حمى لبنان إلى اليوم”.

وفي كلمة له، في الذكرى السّنوية السادسة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين، أكد السيد نصر الله أنّ الشهيد بدر الدين “هو أحد رموز جيل بكامله”، مشدداً على أنه “كان حاضراً، باسمه ذي الفقار، في كل الساحات، أي ساحة فلسطين ولبنان وسوريا”.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّ الشهيد بدر الدين “حمل كل الأوسمة، مجاهداً وجريحاً، إلى أن استُشهد وقضى عمره في مواجهة الصهاينة والتكفيريين”.

#السيد_نصر_الله: الأجهزة الأمنية مصمّمة على المضي في تفكيك شبكات التجسس ونطالب كل القيادات بدعم هذا الاتجاه pic.twitter.com/bNIiQFJNLs — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) May 20, 2022

وفيما يخص النكبة الفلسطينية، قال السيد نصر الله إنّ “نكبة الـ15 من أيار/مايو لم تكن نكبة فلسطين فقط، بل كانت نكبة كل العرب، وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها”، لافتاً إلى أنّ “الأهم الآن إزاء هذه النكبة هو موقف الشعب الفلسطيني خلال عقود، وما جري في الأسابيع الماضية وسيف القدس”.

وأضاف الأمين العام لحزب الله أنّ الشعب الفلسطيني “حسم خياره منذ وقت طويل، وهو اليوم حاضر في الميادين والساحات”، متابعاً: “أنا أعتقد أنّ إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى”.

وأشار السيد نصر الله إلى أنّ “رسالة الشعب الفلسطيني هي أنه لم يعد ينتظر أنظمة عربية ولا جامعة عربية ولا أمماً متحدة”، مؤكداً أنّ “ميزة جيل السيد مصطفى بدر الدين، أنه لم ينتظر دولاً عربية ومنظماتٍ إسلامية ومجتمعاً دولياً ومجلس أمنٍ دولياً، بل المقاومة في لبنان، التي بدأت منذ الساعات الأولى للاجتياح”.

ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أنّ “العلاقات بالعالم العربي من الثوابت التي لا نقاش فيها، لكن لا يتوهّمنّ أحد أنه قادر على حماية لبنان”، مشدداً على أنه “في مواجهة الاحتلال، وحماية لبنان من التهديدات، لا أعتقد أن أحداً يمكنه أن يفتح حساباً للنظام الرسمي العربي”.

#السيد_نصر_الله: في مواجهة الاحتلال وحماية #لبنان من التهديدات لا أعتقد أن أحداً يمكنه أن يفتح حساباً للنظام الرسمي العربي pic.twitter.com/JAZ7HIsalz — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) May 20, 2022

وأردف السيد نصر الله أنّ “الفريق الذي وقّع على اتفاقية الـ17 من أيار/مايو هو نفسه الذي ينادي اليوم بالسيادة والعلاقات بالعالم العربي”، مضيفاً أنه “يجب السعي لبناء دولة عادلة وقادرة، لكن الأساس هو السلطة التي تحكم هذه الدولة وارتباطاتها”.

وأكد الأمين العام لحزب الله أنّ “المقاومة ساهمت في كشف كثير من شبكات التجسس الإسرائيلية وتفكيكها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أنّ الأخيرة “مصمّمة على المضي في تفكيك شبكات التجسس”، مطالباً “كل القيادات بدعم هذا الاتجاه”.

وتابع السيد نصر الله أنه “في ظلّ قدرات المقاومة، فإن الإسرائيلي بات محتاجاً إلى كثير من العملاء، وبدأ التجنيد بطريقة غير متقنة وغير احترافية”، مؤكداً أنّ “الشهيد القائد بدر الدين كان رأس الحربة في معركة تفكيك السيارات المفخخة في بداية مواجهة الإرهاب التكفيري”.

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله يؤكد، في كلمة له في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين، أنّ "قضية #لبنان مسألة خيارات.. ومقبلون على تحديات كبيرة وخطيرة". pic.twitter.com/ioVyr4Cz2w — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 20, 2022

نحن أكثر المعنيين بالمحافظة على البلد

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّ “خيارات فريقنا السياسي كانت دائماً هي الصائبة، وهي التي انتصرت منذ عام 1982 إلى اليوم”، موضحاً أنّ “القضية في لبنان هي مسألة خيارات، منذ الاجتياح إلى اليوم، مروراً بالحرب الكونية التي شُنّت على سوريا”.

وأضاف السيد نصر الله أنّ “الانقسام في لبنان لا يزال موجوداً، وهو اليوم حادّ، وبالتالي نحن مقبلون على تحديات”، موجّهاً الكلام إلى من “يناقش بشأن الانتماءات الوطنية”، بالقول “نحن أكثر المعنيين بالمحافظة على البلد وهويته”.

وتابع الأمين العام لحزب الله: “نحن هنا، وُلدنا وهنا نُدفن، ولا يتوقّعنّ أحد أننا سنضعف أو نتخلى عن بلدنا الذي دفعنا من أجله كل هذا الدم الغالي”، لافتاً إلى “أننا في لبنان اليوم أمام تحدياتٍ كبيرة وخطيرة جداً”.

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: نحن هنا ولدنا وهنا ندفن ولا يتوقعن أحد أننا سنضعف أو نتخلى عن بلدنا الذي دفعنا من أجله كل هذا الدم الغالي. #لبنان pic.twitter.com/jjpwF3shnn — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 20, 2022

وأوضح السيد نصر الله أنّ “التحدي الداهم هو الأزمتان الاقتصادية والمعيشية، وأزمات الخبز والدواء والكهرباء، وليس سلاح المقاومة”، مضيفاً أنّ “أكثر من يعرف الفريق الذي ندعوه إلى الشراكة اليوم هم الأميركيون، ومنهم ديفيد شينكر”.

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: التحدي الداهم هو الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء وليس سلاح المقاومة. #لبنان pic.twitter.com/PxmJOPzNY2 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 20, 2022

وأردف الأمين العام لحزب الله أنّ “شينكر، الذي هو أعرف بهم (خصوم المقاومة في لبنان)، وصفهم بالنرجسيين والشخصانيين، أي أنه لا تهمهم مصلحة البلد والناس”، مشيراً إلى أنّه “بحسب الخبراء، فإنّ الوضع الاقتصادي لعدة دول مطبّعة مع إسرائيل على حافة الانهيار، وإحداها بدأت بيع أصولها”.

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: بحسب الخبراء فإن بعض الدول المطبعة مع "إسرائيل" وضعها الاقتصادي على حافة الانهيار وإحداها بدأت ببيع أصولها. #لبنان pic.twitter.com/k460cTMhrz — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 20, 2022

وأكد السيد نصر الله “أننا في لبنان لا نملك ترف الوقت، وهذا يتطلب حركة طوارئ في البرلمان وعملية تشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أنّ “الانفتاح على الشرق والغرب يجعلنا نمنع الانفجار، وعودة العلاقات بسوريا تفتح لنا باب معالجة أزمة النازحين”.

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: الانفتاح على الشرق والغرب يجعلنا نمنع الانفجار وعودة العلاقات مع #سوريا تفتح لنا باب معالجة أزمة النازحين. #لبنان pic.twitter.com/mFiqeFpiEK — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 20, 2022

وشدّد الأمين العام لحزب الله على أنّ “استخراج النفط هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا، لا التسوّل وقروض البنك الدولي”.

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Filed under: Hezbollah, Lebanon, Lebanon's army, Palestine, Palestinians | Tagged: Invasion of Lebanon, May 17 shame agreement, Nakba Day, Sayyed Mustafa Badreddine, Sayyed Nasrallah, The Zio-temporary entity, Zionist spy networks |