عروض بايدن: أرباح السعوديّة وخسائرها؟

Posted on June 16, 2022 by martyrashrakat

الخميس 16 حزيران 2022

 ناصر قنديل

بعد سنوات من التهميش لمكانة السعودية ومعاملتها من الجانب الأميركي كمحمية مكلفة بضخ النفط في الأسواق وتقديم الأموال لتغطية الحروب الأميركية، وصولاً لابتزازها في حرب اليمن بتوظيف الحرب في إضعاف محور المقاومة، وتحميل السعودية تبعات استمرارها وما فيها من جرائم وبشاعة إنسانية وجعل كل شحنة ذخيرة وسلاح سبباً للإذلال والتمنين، وانتهاء باعتبار الاتفاق مع إيران شأناً أميركياً على السعودية تلقي نتائجه فقط، أعادت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها للسعودية المكانة التي فقدتها، فشعرت واشنطن بخطورة التموضع السعودي الجديد، سواء عبر رفض السعودية المشاركة في العقوبات على روسيا، أو في المضي قدما في الهدنة اليمنية، وفي الحوار السعودي الإيراني، وصولاً لرفض السعودية الاستجابة لدعوات أميركية للقيام بضخ مليون برميل من النفط يومياً منعاً لارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الناجمة عن العقوبات على روسيا، فجاءت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقررة في منتصف الشهر القادم تعبيراً عن هذا الاعتراف الأميركي المستجدّ بمكانة السعودية.

ماذا سيعرض بايدن على السعودية وماذا سيطلب منها، هذا هو السؤال الذي ينتظر العالم معرفة الجواب السعودي عليه، لما يترتب على الجواب من رسم معادلات إقليمية ودولية جديدة، وفي الجواب يبدو واضحاً أن ثمة شيئاً واحداً سيقدمه بايدن للسعودية، وهو الاستعداد لتجاهل ملف اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي كعائق أمام الاعتراف بشرعية جلوس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على العرش، وبالمقابل سيطلب ثلاثة أشياء، الأول هو انخراط سعودي كامل بعلاقة تعاون وتحالف مع كيان الاحتلال أمنياً واقتصادياً وسياسياً، بجعل السعودية قوة الدفع باتجاه التطبيع مع الكيان دون اي حل يعيد أي حقوق للشعب الفلسطيني، ما يعني وضع السعودية في مواجهة الحقوق الفلسطينية وتحميلها مسؤولية ضياع هذه الحقوق، وتقديمها مجرد أداة لحماية العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين، والثاني تجميد كل الخطوات الحوارية مع إيران وسورية وانتظار مسارات العلاقة الأميركية بكل من إيران وسورية. وهذا يعني جعل السعودية جائزة الترضية لـ «إسرائيل» إذا قررت واشنطن توقيع الاتفاق مع إيران، وتحويل السعودية الى قاعدة المواجهة مع إيران إذا قررت واشنطن العكس، والثالث هو أن تقوم السعودية بضخ كل الكميات اللازمة من النفط لضمان تخفيض سعر البرميل إلى ما دون سعر المئة دولار، للحد من تداعيات الحرب مع روسيا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول الغرب، وهذا يعني جعل السعودية كبش محرقة في الحرب مع روسيا، ومجرد خزان نفط وكيس مال في حروب اميركا.

في الحصيلة يعرض بايدن على الرياض أن تقايض استعداده للجلوس مع ولي العهد، بأن تكون كيس رمل يتلقى الضربات بالنيابة عن واشنطن، في ثلاثة حروب فاشلة تخوضها إدارة بايدن، حرب بوجه روسيا، وحرب بوجه إيران، وحرب لتعويم «إسرائيل»، وهذا يعني وعداً لولي العهد باعتراف قد لا يبصر النور، فخسارة أميركا لهذه الحروب مؤكدة، وتحويل السعودية الى واجهة فيها سيعني تدفيعها ثمن الخسارة قبل أن تصل التداعيات الى واشنطن، وجعل خصوم واشنطن والمستهدفين بحروبها يضعون المواجهة مع السعودية في سلم أولوياتهم، فهل سيمتلك صناع القرار في الرياض شجاعة رفض العروض الأميركية، أو على الأقل حق التفكير بما يمثل المصلحة السعوديّة بنصف استجابة مشروطة، مثل ربط العلاقة بالكيان بشروط المبادرة السعودية، والتمسك بفصل سوق النفط عن السياسة وإخضاعها لمقتضيات السوق، واعتبار التهدئة والاستقرار في الإقليم مصالح سعودية حيوية؟

في صيف عام 2012 كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدّث للسلك الدبلوماسي، فقال لهم، لقد اختبرنا أميركا عندما تنكث بوعودها وتستشعر القوة فتتعمّد الإذلال، واستنتجنا أن أميركا الجيدة هي أميركا الضعيفة، فهل استنتج السعوديون الشيء نفسه، وهل سيعلمون بناء عليه، ولو من موقع الذكاء والحنكة في لحظة دولية اقليمية حرجة لا يضع فيها العقلاء رؤوسهم أمام العاصفة، ويتدبّرون الحيل لشراء الوقت للتملص من الالتزامات؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Filed under: Uncategorized |

«

One Response

  1. Pikos Apikos, on June 16, 2022 at 6:10 pm said:

    Reblogged this on penelopap.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Cancel

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: