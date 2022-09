Islamic Resistance Fighters Respond to Sayyed Nasrallah Readiness Command: We’ll Defend Fortunes and Dignities

Posted on by uprootedpalestinians

August 9, 2022

The Islamic Resistance fighters sent a letter to Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah in which they respond to his eminence’s readiness command included in his Ashura speech.

Few hours after the speech, the Islamic Resistance military department released the letter that reflected the fighters’ preparedness to carry out all the missions set by Hezbollah leadership in order to defend Lebanon’s fortunes.

The letter stressed that the Resistance fighters are ready on the borders to defend sovereignty and dignity, confirming that if the enemy returns, they will return.

Addressing resistance supporters, and especially resistance fighters, Sayyed Nasrallah said, during his Ashura speech in Beirut’s Dahiyeh on Tesday, they should be ready for all options.

“We are dealing with this battle with utmost level of seriousness. I say to the Israelis and the Americans (US administration): Lebanon will ever tolerate stealing its wealth.

“We have reached the end of the line and we will keep up on this way.”

Source: Al-Manar English Website

الثلاثاء 9 آب 2022

الأخبار

أكّد مقاومو «المقاومة الإسلامية» استعدادهم عند الحدود بكل ما أعدّوا من قوّة لمواجهة العدو الإسرائيلي، وإلحاق الهزيمة به، في رسالة ردّاً على طلب الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن يكونوا جاهزين لأي مستجدٍ في الأيام القادمة.

ووزّع «الإعلام الحربي» رسالة مقاومي حزب الله، التي أجابوا فيها على ما طلبه نصر الله منهم خلال خطاب إحياء ذكرى عاشوراء اليوم، وقد جاء فيها الآتي:

«بسم ربّ المجاهدين قاصم الجبّارين

سماحة القائد الأمين المفدّى…

وصلتنا رسالتكم وسمعنا مقالتكم، وعلى حَرِّ جمر العاشر من محرم لبّينا مع المُلبّين في محضر خطابكم، ونحن نتقلّد شموخ الحسين وإباء العبّاس وفداء الأكبر…

لقد أشعل، يا سيدنا، نداؤكم أرواحنا المتوقّدة عزماً وحزماً في أيام عاشوراء، وأجّج نفوسنا الأبيّة المتوثّبة دائماً، فأمرُنا أمرُ القيادة كما عهدتموننا، واليد على الزّناد نرمي ببصرنا أقصى القوم…

أيها الأمين على الدماء والأرواح والساكن في العقول والقلوب، يا حبيبنا، يا عزيزنا، يا سليل الأئمة ومختصر وصايا الأنبياء، يا بأس العبّاس وصيحة الحسين، رسالتنا لكم يا سيّدنا أننا:

نقسم باللّه العظيم الّذي نصرنا مُنذ بدر وذات تموز وفي كل ساحٍ وناح، أننا جاهزون بكل ما أعددنا لهم من قوة؛ متوثّبون على الحدود، حدود السيادة وخطوط الكرامة براً وبحراً ومن حيث لا يحتسبون…

نعرفك وتعرفنا يا سيدنا، ثابتون على الثّغور بالنّحور، تزول الجبال ولا نزُل، فنحن الأرض والصخر والشجر، ونحن حكايا الناس وزمن الانتصارات الذي بدأ…

قسماً لدماء جدّك في يومه الجلل، إن عادوا عدنا، وأحلناهم عصفاً…

سنحطّم مركبات نارهم، ونهشّم غرورهم، وندك أوكارهم…

سنكتب للأحرار نصرنا الأكبر الذي ننتظره بشوق، وبوشم دمدم رصاصنا سنحفر للمحتلين المعتدين هزيمة الهزائم…

لبّيك يا ابن الحسين…

نحفظ الثّروات ونصون الكرامات…

ما تركناك يوماً يا سيّدنا ولن نتركك… لبّيك على العهد دائماً يا صاحب الوعد…

ولله رجال إذا أرادوا أراد».

