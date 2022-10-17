الضفة: المقاومة «الجديدة» تُنهك العدو

Posted on October 17, 2022 by uprootedpalestinians

إلى كل الأحداث الممتدّة في عموم الضفة الغربية المحتلّة، تشكّل مجموعات «عرين الأسود» قلقاً أمنياً متنامياً لكيان الاحتلال، يعزّزه إصرارها على بثّ حالة وعي نضالي في الشارع الفلسطيني، ونموذجها المترفّع عن الفصائليّة، والذي يتبنّى عقيدة وحيدة: قتال الاحتلال. عقيدةٌ تخشى إسرائيل من أن «تُنبت» بفعل تأثيرها، خلايا مشابهة للمجموعة في مدن ومناطق أخرى، اقتداءً بالتجربة واستنساخاً لها. أمام هذا الواقع المعقّد، وفي ظلّ قصور السلطة الفلسطينية عن أداء مهمّاتها الأمنية، تتحسّب فصائل المقاومة في قطاع غزة لإمكانية لجوء العدو إلى التهرّب من مأزقه، عبر فتح نافذة تصعيد في القطاع، خصوصاً مع تقديره حصول الخلايا الناشئة في الضفة على دعم متزايد من الفصائل

«عرين الأسود» قائدةً للاشتباك: المقاومون الجدد يُنهكون العدو

رام الله | إلى كل الأحداث الممتدّة في عموم الضفة الغربية المحتلّة، تشكّل مجموعات «عرين الأسود» قلقاً أمنياً متنامياً لكيان الاحتلال، يعزّزه إصرارها على بثّ حالة وعي نضالي في الشارع الفلسطيني،…

أحمد العبد

غزة تواكب الضفة: المقاومة تتحسّب «الغدر»

غزة | في الوقت الذي تتصاعد فيه الأحداث والعمل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة، تتحسّب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لمحاولة نقل الاحتلال المعركة إلى القطاع للهروب ومحاولة تهدئة الأوضاع في الضفة،…

فيديوات ذات صلة

من الترسيم اللبناني إلى الحرب في أوكرانيا.. الأزمات والتطورات الدولية والإقليمية مع ناصر قنديل
تداعيات الصراعات الدولية والأزمات.. العالم إلى أين؟ عن كثب مع د. بيار عازار والصحافي باسم شيحاوي
نقطة فاصلة مع رفيق نصرالله تحت عنوان “المُتعب بعروبته بين عباءة وخنجر”
“إسرائيل” تدخل حرب الإنهاك المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس

مقالات ذات صلة

Filed under: "Israel", Israeli Crimes, Palestine | Tagged: , , , , |

«

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Cancel

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: