«حماس» – دمشق: نهاية كابوس «الربيع»

2022الخميس 20 تشرين اول
«حماس» ــ دمشق: نهاية كابوس «الربيع»
غزة | مثّلت زيارة وفد قيادي من حركة «حماس» للعاصمة السورية دمشق، ولقاؤه الرئيس السوري بشار الأسد، ضمن وفد فصائلي فلسطيني، إعلاناً رسمياً عن طيّ صفحة الخلاف الذي استمرّ قرابة 10 سنوات، وسط جهود يبذلها…
عهد جديد يبدأ: المقاومة مستفيداً أوّل
دمشق | دشّنت حركة «حماس» مرحلة جديدة في العلاقات مع دمشق، بعد فترة قطيعة استمرّت أكثر من 10 سنوات على خلفيّة موقف الحركة من الأحداث في سوريا. وجاء هذا التحوّل بعد تغييرات عديدة في هيكلية «حماس»، شهدت…
ترحيب فصائلي – سوري بـ«العودة»
دمشق | في وقت توصَف فيه خطوات دمشق تجاه عودة العلاقة مع حركة «حماس» بـ«البطيئة والحذرة»، يوضح الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» وأمين سر «تحالف قوى المقاومة الفلسطينية»، خالد عبد المجيد،…
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