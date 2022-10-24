“عرين الأسود” تهدّد الاحتلال بـ”حدث أمني اقترب”.. وتأهب في القدس المحتلة

Posted on by uprootedpalestinians

الأحد 23 تشرين اول 2022

المصدر: الميادين نت

بعد اغتيال أحد عناصر مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية فجر اليوم، الأخيرة تتوعد الاحتلال الإسرائيلي بـ”حدثٍ أمني قد اقترب”.

“عرين الأسود” للاحتلال: ترقبوا.. إنا أمسينا بركاناً من غضب

أكدت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية أنها تعدّ “حدثاً من لهب” للاحتلال الإسرائيلي، محذرةً من “حدثٍ أمني قد اقترب”.

وقالت المجموعة في بيانٍ إنّ “بنادق العرين عطشى كصحراء النقب فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب”، مضيفةً: “من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب”.

عرين الأسود: بنادق العرين عطشى كصحراء النقب فترقبوا إنا أمسينا بركاناً من غضب

من فوق الأرض من تحت الأرض تابعونا فإنا نعدُّ لكم حدثاً من لهب حاصروا كل مكان الآن وأطلقوا لطائراتكم عيونكم أعوانكم العنان

فويل ثم ويل ثم ويل من حدثٍ أمنيٍ قد إقترب

وويل لكم عندما يغرّد العرين — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 23, 2022

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم عن حالة تأهب قصوى في القدس في أعقاب معلومات استخبارية محددة.

ويأتي ذلك بعد إعلان مجموعة “عرين الأسود”، فجر اليوم، استشهاد أحد عناصرها، تامر الكيلاني (33 عاماً)، الذي ارتقى في إثر انفجار عبوة ناسفة لُصقت بدراجته الخاصة.

ونعت “عرين الأسود” الشهيد الكيلاني، واصفةً إياه بأنّه من “أشرس مقاتلي المجموعة”، موضحةً أنّه استشهد بانفجار عبوة “تي أن تي” لاصقة.

والشهيد الكيلاني يبلغ من العمر 33 عاماً، من سكان حي جبل فطاير في نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين. وأمضى الكيلاني 8 سنوات في سجون الاحتلال، بتهمة الانتماء للذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

و“عرين الأسود” هي مجموعات تضم أفراداً من مختلف الفصائل الفلسطينية في نابلس وجنين، شمالي الضفة الغربية.

وقبل أيام، دعت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينيين إلى “التصدّي لمسيرات المستوطنين في الضفة الغربية، والاشتباك المباشر معهم”.

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Filed under: "Israel", Palestinians | Tagged: Nablus Brigade, Occupied Alquds, Pal-Lions’ Den (Areen Al-Osood), PFLP |