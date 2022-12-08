كردستان الكبرى: الحلم الأسود

Posted on by uprootedpalestinians

الخميس 8 كانون الأول 2022

مع تصعيد إيران حملتها ضدّ الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وتلويح تركيا بعملية عسكرية جديدة ضدّ القوى الكردية في شمال سوريا وشرقها، وتتالي الأزمات التي يواجهها حُكم آل برزاني في كردستان، تعود القضية الكردية إلى الواجهة، مُجلّية عقم الرهانات التي لجأت إليها القيادات الكردية على مرّ السنوات الماضية. صحيح أن أبناء هذه القومية عانوا مظالم تاريخية في بعض مناطق انتشارهم، وصحيح أيضاً أن عملية دمجهم في إطار الدولة الوطنية فشلت في كثير من الأحيان، إلّا أن نخبهم وجدت في ذلك مبرّراً للتحوّل إلى مطيّة للولايات المتحدة لتنفيذ مشاريعها في المنطقة، والانخراط في لعبة محفوفة بالمخاطر مع العدوّ الإسرائيلي، عبر تقديم منصّة سهلة للأخير يستطيع من خلالها ضرب القوى والدول المناهضة له. هكذا، كثّرت القوى الكردية أعداءها، ساحبةً الأكراد خلفها نحو حلم تدرك أنه مستحيل التحقق، ومُراكِمةً في رصيدها المزيد من الخيبات والخسارات، إلى حدّ يَصلح معه قول الشاعر الكردي، حسن محمد، في قصيدته السقوط: «وإلى الآن ما زلت أسقط…»

الخميس 8 كانون الأول 2022

«نحن حلفاء أميركا الأكثر إخلاصاً في سوريا. لا تنسونا». يعكس هذا العنوان، الذي اختاره مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديموقراطية»، لمقاله المنشور في «واشنطن بوست» بتاريخ 3 من الشهر الحالي، المنطق…

وليد شرارة

ليست من باب المصادفة، العلاقة الخاصة جدّاً بين الأحزاب الكردية في العراق، وتلك التي تنشط ضدّ إيران انطلاقاً من الشمال العراقي، وأيضاً بينها وبين إسرائيل. هذه الأخيرة عُمرها من عُمر الكيان، إن لم تكن…

يحيى دبوق

يشكِّل أكراد تركيا النسبة الأكبر من الأكراد المتوزّعين جغرافيّاً على ثلاث دول أخرى، هي: إيران والعراق وسوريا. وعددهم في تركيا يخضع فقط للتقديرات و«الدراسات»، إذ إن إحصاء السكّان الدوري الذي يجري في…

محمد نور الدين

طهران | تُعدّ إيران دولة متعدّدة الأعراق، يشكّل الأكراد فيها، بعد الفرس والأتراك، المجموعة العرقيّة الرئيسة الثالثة، أو نحو 10% من إجمالي عدد السكّان، بناءً على التخمين الإحصائي. ويقطنون في المحافظات…

محمد خواجوئي

قبل أيام، سلّمت السويد، تركيا، عضواً في «حزب العمال الكردستاني» يُدعى محمود طاط، كان قد هرب إليها في عام 2015 بعد أن حكمت عليه محكمة تركية بالسجن 6 سنوات و10 أشهر. أمر ما كان قابلاً للتصوّر قبل حرب…

حسين إبراهيم

في الأيام الأخيرة من تشرين الثاني 1978، وبعد عدّة اجتماعات سرّية عقدها مجموعة من الطلاب الأتراك الماركسيين من أبناء القومية الكردية، في منطقة ديار بكر في جنوب شرقي تركيا، تمّ تأسيس «حزب العمال…

حسين الأمين

الحسكة | حرصت الأحزاب الكردية السورية، في فترة ما قبل الحرب، على تلافي استخدام مصطلح “روج أفا” أو “كردستان سوريا”، في مختلف خطاباتها السياسية آنذاك، مع تأكيد اعتبار نفسها جزءاً من الحركة السياسية…

أيهم مرعي

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Filed under: "Israel", Iran, IRAQ, Kurdistan, kurds, Turkey | Tagged: Barazani, SDF |