جنين بمواجهة التغوّل: تحدّي بقاء المقاومة

Posted on December 9, 2022 by uprootedpalestinians

 الجمعة 9 كانون الأول 2022

كلّما اقتربت الحكومة الإسرائيلية العتيدة من إبصار النور، كلّما ارتفع منسوب الإرهاب والإجرام في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في ما من شأنه أن يرسم بوضوح معالم المرحلة الجديدة التي يُقدِم عليها الفلسطينيون، والتي تضعهم في مواجهة تحدّيات قاتمة وخطيرة. وعلى رغم ثقل وطأة المجزرة التي ارتكبها العدو أمس في مخيم جنين، والتي خلّفت حزناً وغضباً في عموم فلسطين، إلّا أن إصرار المقاومة على الاشتباك مع الاحتلال، وحالة الالتفاف الشعبي التي تحظى بها خصوصاً في الضفة الغربية، ينبئان بأن «كواسر الأمواج» الآتية، قد لا تفعل أكثر ممّا فعلته «كاسر الأمواج» الأولى

تسابق إسرائيلي لتعميق الإرهاب: جنين تسدّد فاتورة الدم

رام الله | كلّما اقتربت الحكومة الإسرائيلية العتيدة من إبصار النور، كلّما ارتفع منسوب الإرهاب والإجرام في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في ما من شأنه أن يرسم بوضوح معالم المرحلة الجديدة التي يُقدِم…

أحمد العبد

جنين لو حكت: اجعلوا كلّ البلاد مخيّماً

بعد مرور ستة عشر شهراً على الإعلان عن انطلاق «كتيبة جنين» في مطلع أيلول من العام الماضي، وعشرة أشهر على بدء عملية «كاسر الأمواج»، يبشّر المنحى التصاعدي للأحداث بتمكّن تلك الحالة البسيطة من صناعة ما…

يوسف فارس

اعتقالات «عن جنب وطرف»: «الشاباك» يواري عجزه

بعد عام ونصف عام من هبّة أيار، “فَطِنَ” جهاز “الشاباك” إلى اعتقال الفلسطيني طارق كيوان من بلدة جديدة المكر في الجليل الغربي. اعتقالٌ رافقتْه محاولة إلصاق تهم أمنية خطيرة بطارق، بينها “وضع عبوة على…

بيروت حمود

الجزائر تُجدّد جهودها: لا مصالحة بشروط عباس

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Filed under: "Israel", Israeli Crimes, Ramallah Traitors | Tagged: , , , , , , |

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