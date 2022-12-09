جنين بمواجهة التغوّل: تحدّي بقاء المقاومة

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الجمعة 9 كانون الأول 2022

كلّما اقتربت الحكومة الإسرائيلية العتيدة من إبصار النور، كلّما ارتفع منسوب الإرهاب والإجرام في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في ما من شأنه أن يرسم بوضوح معالم المرحلة الجديدة التي يُقدِم عليها الفلسطينيون، والتي تضعهم في مواجهة تحدّيات قاتمة وخطيرة. وعلى رغم ثقل وطأة المجزرة التي ارتكبها العدو أمس في مخيم جنين، والتي خلّفت حزناً وغضباً في عموم فلسطين، إلّا أن إصرار المقاومة على الاشتباك مع الاحتلال، وحالة الالتفاف الشعبي التي تحظى بها خصوصاً في الضفة الغربية، ينبئان بأن «كواسر الأمواج» الآتية، قد لا تفعل أكثر ممّا فعلته «كاسر الأمواج» الأولى

رام الله | كلّما اقتربت الحكومة الإسرائيلية العتيدة من إبصار النور، كلّما ارتفع منسوب الإرهاب والإجرام في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في ما من شأنه أن يرسم بوضوح معالم المرحلة الجديدة التي يُقدِم…

أحمد العبد

بعد مرور ستة عشر شهراً على الإعلان عن انطلاق «كتيبة جنين» في مطلع أيلول من العام الماضي، وعشرة أشهر على بدء عملية «كاسر الأمواج»، يبشّر المنحى التصاعدي للأحداث بتمكّن تلك الحالة البسيطة من صناعة ما…

يوسف فارس

بعد عام ونصف عام من هبّة أيار، “فَطِنَ” جهاز “الشاباك” إلى اعتقال الفلسطيني طارق كيوان من بلدة جديدة المكر في الجليل الغربي. اعتقالٌ رافقتْه محاولة إلصاق تهم أمنية خطيرة بطارق، بينها “وضع عبوة على…

بيروت حمود

غزة | على الرغم من اليأس من إمكانية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية المعقود في الجزائر، عاودت السلطات الجزائرية تحرّكاتها الهادفة إلى البدء بخطوات عملية لإنهاء الانقسام، في وقت يستمرّ فيه رئيس…

رجب المدهون

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Filed under: "Israel", Israeli Crimes, Ramallah Traitors | Tagged: Jenin, Jenin Brigade, Nablus, Occupied W Bank, Pal-Lions’ Den (Areen Al-Osood), Palestinian Resistance, Zionist Shin Bet |